Por: Carlos Fradique Mendez

“Yo no soy abogado, ni juez, ni investigador, ni político y lo que percibo es que hay personas destruidas y violentadas directa o indirectamente por Álvaro Uribe.” “La jueza Heredia es valerosa por haber dictado la primera condena contra un expresidente de la Republica.”

Como este leo varios comentarios en los medios de comunicación y todos responden a odios y pasiones contra el Presidente Álvaro Uribe.

No voy a decir, “Yo creo que el presidente Uribe es inocente , dijo, el Presidente Uribe es inocente en el caso de los sobornos”

Y lo digo porque he leído y repasado las páginas 1004 a 1095 de la sentencia de condena y no encuentro una sola línea de la que pueda comprobar que el Presidente cometió delito.

Lo condenan por determinador de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Determinador, según el inciso 2º del artículo 30 del Código Penal, es quien instiga, genera, provoca, crea, infunde o induce a otro para realizar una conducta antijurídica, o refuerza en él, con efecto resolutorio, una idea precedente,

Soborno en la actuación penal, según el artículo 444-A. del código penal, lo comete quien, en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo, para que se abstenga de concurrir a declarar, o para que falte a la verdad, o la calle total o parcialmente.

Fraude procesal según el Artículo 453 del Código Penal se configura cuando alguien, mediante engaño, induce a un servidor público a tomar una decisión contraria a la ley.

De la lectura de las paginas a las que me referí no hay una sola línea en la que se lea que el Presidente Álvaro Uribe determinó, instigó a Diego Cadena para que realizara conducta para que entre otros, el testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda, faltara a la verdad.

En términos amplios los hechos son los siguientes:

-. El senador IVAN CEPEDA se empeñó en encarcelar al Presidente Álvaro Uribe

.- Logró que personas vinculadas al paramilitarismo dijeran que el Presidente había estado vinculado en la creación de un grupo llamado Los doce apóstoles y grupo metro

.- El Presidente afirma que eso no es cierto (Yo le creo) y se empeñó en buscar la verdad y para eso tenia que investigar para que los paramilitares que lo incriminaban, que “lo embalaban” dijeran la verdad.

-. El Presidente siempre ha insistido en que digan la verdad.

-. Varios de esos testigos importantes en la audiencia de juzgamiento dijeron que nunca habían tenido trato con el Presidente Uribe, que no lo conocían sino por televisión.

-.Hay razones fundadas para asumir que el Presidente Uribe no tiene buen recibo entre algunos jueces… Sin mas comentarios.

-. El magistrado JOSE LUIS BARCELO ordenó interceptar un teléfono en una investigación contra un senador y a los 4 dias de interceptado se dieron cuenta de que era el teléfono del Presidente Uribe. El teléfono duró deliberadamente interceptado cerca de 20 días y dicen que se trató de un error involuntario (‘¿¿??)

-. El Presidente tuvo conversaciones con el abogado DIEGO CADENA pero en ninguna le dice PAGUE PARA QUE FALTEN A LA VERDAD. Su misión, la de CADENA, era que DIJERAN LA VERDAD. Es un derecho elemental, una obligación para quien era falsamente señalado como autor de varios delitos relacionados con el paramilitarismo.

-.El Presidente Uribe es condenado por ejercer su derecho, su obligación de buscar la verdad para confirmar su inocencia.

-.IVAN CEPEDA a través del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, ha dado ayudas a familia de Monsalve, su testigo contra el Presidente Uribe, a quien no conoce. Al parecer para enlodar al Presidente. El abogado Cadena dio apoyo a la mamá de Monsalve sin que esto sea a cambio de que diga la verdad, que es lo que se le ha pedido. Menos para que falte a la verdad.

-.Yo duré un día y medio organizando y ordenando este documento. Tiene 89 paginas, que son copia y pegue.

-.La Juez escribió, escuchó audios, los transcribió, los valoró en 19 dias. Físicamente imposible. La comenzó a escribir varios meses atrás y con ayuda de 4 o 6 manos.

-. Al terminar la audiencia de lectura de la condena, la juez expresó su complacencia y se le vio feliz..

-. En este caso debe haber mucha presión, de todo lado, nacional e internacional. No hago comentarios al respecto.

Se ha dicho que las pruebas contra el Presidente Uribe están en las grabaciones ilegales del teléfono y de un reloj espía.

Conforme al Art. 29 de la Constitución es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

Hago caso omiso de esa violación y afirmo que en ninguna de las conversaciones ilegalmente obtenidas, el Presidente Uribe determina a Diego Cadena, persona con amplia experiencia en el casos penales difíciles, para que obtenga una declaración o un documento falso.

El Presidente Uribe nunca intervino para crear grupos paramilitares y como hay personas. (no testigos) que osaron decir, sin haber visto nunca al Presidente Uribe, que si intervino en esos actos ilegales, es su deber obtener que esas personas digan la verdad.

Por luchar, por insistir en que las personas digan la verdad es imposible condenar a una persona y si la condenan, están condenando a un inocente.