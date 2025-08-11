Trump: Tasa de homicidios en Washington «es más alta que la de Bogotá, Colombia»

–«La tasa de homicidios en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, Ciudad de México, algunos de los lugares que se dicen son los peores lugares de la Tierra, mucho más alta», advirtió este lunes el presidente Donald Trump, tras anunciar que tomará el control de la seguridad de Washington y desplegará a la guardia nacional para combatir la delincuencia porque la capital está «invadida por pandillas violentas».

Los republicanos sostienen que Washington, gobernada por demócratas, tiene índices elevados de delincuencia y personas sin hogar. «Hoy es el día de la liberación en Washington D.C. y vamos a recuperar nuestra capital», declaró el líder de la Casa Blanca en rueda de prensa.

«Despliego a la guardia nacional para ayudar a restablecer el orden público en Washington», decretó. Asimismo, agregó que movilizará a los militares «si es necesario».

Trump explicó que la tasa de homicidios en Washington actualmente «es más alta que la de Bogotá, Colombia, Ciudad de México, algunos de los lugares que se dicen son los peores lugares de la Tierra, mucho más alta». Además sostuvo que «el número de robos de vehículos se ha duplicado en los últimos cinco años y el número de robos de vehículos se ha más que triplicado».

.@POTUS lists some of the horrific statistics pertaining to violence in D.C.: "The murder rate in Washington today is higher than that of Bogotá, Colombia… The number of car thefts has doubled over the past five years, and the number of carjackings has more than tripled." pic.twitter.com/8lqRrdlGUD — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 11, 2025

El presidente considera que la policía y los fiscales no son lo suficientemente duros y la delincuencia en Washington está «totalmente fuera de control».

El anuncio recuerda a las medidas aplicadas en la frontera con México para combatir la migración ilegal. Trump también ordenó enviar a Los Ángeles a efectivos de la Guardia Nacional contra los manifestantes que denunciaban las redadas migratorias.

El líder republicano de 79 años tiene la intención de llevar a cabo esta política en otras ciudades como Nueva York y Chicago. Washington D.C. no es un estado, sino un distrito federal, por lo que se rige por una ley especial y está bajo el control directo del Congreso. (Información DW).