Menor explotada sexualmente fue rescatada en operativo en Bosa y Kennedy

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Una menor de edad que presuntamente era víctima de explotación sexual fue rescatada por las autoridades durante un operativo contra la trata de personas y explotación de menores, en las localidades de Bosa y Kennedy.

El hallazgo de la menor se dio en medio de una intervención liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Policía de Bogotá y Migración Colombia, con el propósito verificar el funcionamiento de establecimientos nocturnos y prevenir delitos como la explotación sexual, especialmente de población vulnerable.

Según las autoridades, la joven fue encontrada en condiciones que indican un posible caso de explotación sexual comercial.

Una vez la menor fue encontrada, fue trasladada al Centro de Atención de la Fiscalía (CAF), en Paloquemao, para iniciar el proceso de restablecimiento de derechos y activar de inmediato las rutas para proteger su integridad física y emocional.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) inició el proceso de restablecimiento de sus derechos, que incluye atención médica, psicológica y revisión de su entorno familiar y social.

«Cada menor rescatada es una vida que recupera su dignidad. No vamos a permitir que la explotación sexual siga vulnerando a nuestros niños y niñas en Bogotá, y vamos a seguir cerrando espacios donde se cometen estos delitos”, aseguró César Restrepo, secretario distrital de Seguridad.

Además del rescate de la menor, Migración Colombia realizó la caracterización de 25 ciudadanos extranjeros.

Durante la intervención, se encontraron indicios de que al menos cuatro establecimientos estarían empleando personas extranjeras sin cumplir los requisitos legales, lo cual derivó en la elaboración de actas para iniciar procesos administrativos sancionatorios.

Las autoridades también recolectaron información clave para avanzar en las investigaciones judiciales contra propietarios y administradores de los establecimientos intervenidos, quienes podrían enfrentar cargos relacionados con la trata de personas y la facilitación de actividades ilícitas en sus negocios.

Este tipo de operativos refuerzan el compromiso institucional con la defensa de los derechos humanos y la protección de niños, niñas y adolescentes frente a delitos que atentan contra su dignidad.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.