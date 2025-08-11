Deportistas bogotanos buscan medallas en China, Paraguay y torneos locales

Foto: IDRD

Con la participación en dos grandes retos deportivos, los Juegos Mundiales o World Games en Chengdú, China, y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en Paraguay, se inician las actividades del Equipo Bogotá este fin de semana y para los siguientes 15 días, en lo que, además, hay otras competencias dentro y fuera del país.

Los Juegos Mundiales ya arrancaron, con 13 deportistas del Equipo Bogotá, destacando Miguel Ángel Rodríguez (squash), Paula Aguirre y Alexander Jiménez (natación con aletas), Gabriela Rueda y John Edward Tascón (patinaje de carreras), Iván David Alba Hidalgo, Jonathan Cantor Herrera, Juan Andrés Cortés Amariles y María Paula Santos Marín (disco volador), siendo ellos los más opcionados para alcanzar el podio y ganar medallas.

También están Jorge Rocha (esquí wakeboard), quien podría ser una grata sorpresa, Brian Esteban Moya (duatlón), y las paralímpicas María Carolina Rodríguez y Yuritza Arévalo (actividades subacuáticas), en paraapnea con y sin aletas, quienes de todos modos serán protagonistas.

El otro gran reto son los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, en la capital paraguaya, en los que se espera una gran actuación. Bogotá va con 47 deportistas en la delegación colombiana, y con la certeza de conseguir bastantes podios.

Los llamados a estar en la medallería son Juan José Torres y Jun Antonio Irisarri en squash, Daniela Verswyvel en esquí náutico, Emilio Vargas en esgrima, Deivi Rojas en patinaje artístico, Juan Carlos Polanía en patinaje skateboarding, Isabella Budnik y Samantha Baños en natación carreras, y Gabriela Rusinque en natación clavados.

De igual forma Jennifer Camila Sánchez en ciclismo, Jordan Vanegaa y Cristopher Galvis en judo, Andrés Hernández en arquería, Mercy Beleño y Mariana Gaviria en voleibol playa, Yusmi Chaparro y Cristopher Verástegui en lucha y Valentina Mediorreal en tenis.

Y con ellos, los atletas Laura Camargo (3.000 mts obstáculos), Mateo Romero (marcha), Natalia Linares (salto largo), Ronal Longa (100 mts planos), Ruby Dayana Segura (marcha) y Luna Pabón (salto con pértiga).

Otros compromisos

Con relación a los otros compromisos, el squash tiene el PSA Satellite Lisbog 2025 en La Calera, Cundinamarca, en el que estarán Nicolás Serna y Alejandro Martínez. Mientras, el bowling tendrá el Tour Championship Week en New York, Estados Unidos, donde jugará Rocío Restrepo. Y el judo tiene en Bogotá, en el CEFE El Tunal, el Campeonato Nacional U11, U13, U15 y Cadetes, destacando Andrés Cabrera.

Bogotá es sede, durante el Festival de Verano, de dos importantes torneos en el sector paralímpico. El Campeonato Nacional de Voleibol Sentado, en el coliseo de la Unidad Deportiva El Salitre, y la Copa América de Baloncesto en Silla de Ruedas, en el coliseo Cayetano Cañizares en Kennedy, la cual irá hasta el 21 de agosto. Y está, en el sector convencional, el Grand Prix Panamericano de Billar en el coliseo del PRD.