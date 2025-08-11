Miguel Uribe Turbay se recupera tras hemorragia; su situación «está estable», afirma su esposa

–En mensaje en su cuenta de Instagram María Claudia Tarazona informó que su esposo, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay logró superar la emergencia que presentó este fin de semana como consecuencia de la hemorragia que sufrió en el sistema nervioso y su condición es «estable».

«En días pasados Miguel enfrentó una nueva situación, que con su fortaleza, la oportuna atención de sus médicos y sobre todo la ayuda de Dios, esta superando y hoy se recupera y está estable», precisó, tras agradecer la solidaridad y el cariño de todos los colombianos por la salud y evolución de Miguel.

«Todo proceso tiene sus dificultades, pero seguimos adelante, confiando en todo su equipo médico, en la inmensa generosidad de Dios y la Virgen María que no lo desamparan nunca», puntualizó.

El sábado, la Fundación Santa Fe emitió un parte médico en el cual estableció que en las 48 horas previas el estado clínico de Miguel Uribe «revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central», por lo cual «requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo».

En este contexto, agregó, Miguel Uribe Turbay requirió «reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución» y reiteró «la condición crítica y su pronóstico permanece de carácter reservado».

Por fortuna, según su esposa, se recuperó y volvió a experimentar una condición clínica estable.

Para este lunes María Claudia Tarazona convocó a todos los colombianos a «unirnos a través de la oración y pedir por la unión y la paz de Colombia» y «por la completa sanación de Miguel. «Este lunes 11 a las 7:30 p. m., unámonos para rezar el rosario, con fe y con esperanza, para honrar la lucha de Miguel y para pedir por su completa sanación», añadió.