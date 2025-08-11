Atención: Falleció Miguel Uribe Turbay

–Después de que su esposa María Claudia Tarazona reportó que se había recuperado de la crisis causada por una hemorragia en su sistema neurológico, se produjo el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Resultaron vanos los esfuerzos de los médicos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, que desde el 7 de junio pasado lucharon para mantener con vida al dirigente político, tras ser victima de un ataque sicarial cuando pronunciaba un discurso en un mitin en el parque el Golfito del barrio Modelia, al occidente de la capital de la república.

María Claudia Tarazona confirmó la muerte de Miguel Uribe Turbay en un mensaje en Instagram: «Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos».

Previamente, en un mensaje en la misma plataforma María Claudia Tarazona había informado que su esposo, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay logró superar la emergencia que presentó este fin de semana como consecuencia de la hemorragia que sufrió en el sistema nervioso y su condición es «estable».

«En días pasados Miguel enfrentó una nueva situación, que con su fortaleza, la oportuna atención de sus médicos y sobre todo la ayuda de Dios, esta superando y hoy se recupera y está estable», precisó, tras agradecer la solidaridad y el cariño de todos los colombianos por la salud y evolución de Miguel.

Sin embargo, horas después trascendió la noticia de su fallecimiento.

Uribe deja un hijo pequeño y a tres adolescentes hijas de su esposa, que acogió como propias.

El primero en pronunciarse tras el fatal desenlace fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez:

El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 11, 2025

Miguel Uribe nació en Bogotá, el 28 de enero de 1986, en el seno de una familia colombiana de políticos y periodistas; su abuelo materno es Julio César Turbay, presidente de Colombia en el periodo 1978-1982 y su abuelo paterno Rodrigo Uribe Echavarria, era el director del Partido Liberal, que ese año logró la presidencia del país con Virgilio Barco.

Muy joven fue víctima del conflicto armado colombiano cuando su madre fue asesinada por hombres de Pablo Escobar, en 1991. Miguel cursó su educación básica en el Colegio Los Nogales, luego inició sus estudios superiores en la Universidad de los Andes, en la carrera de Derecho, institución en la cual posteriormente realizó su maestría en Políticas Públicas.

Miguel Uribe, abogado de la Universidad de los Andes, con una Maestría en Políticas Públicas de la misma universidad y una Maestría en Administración Pública de la Escuela de Gobierno de Harvard, inició su carrera política comenzó en 2012 cuando, a los 26 años, fue elegido como concejal de Bogotá tras hacer campaña con otros políticos liberales como David Luna, Juan Manuel Galán y Simón Gaviria hijo del expresidente César Gaviria. En el primer año como concejal fue elegido por los periodistas como Concejal revelación, y posteriormente en 2014 se convirtió en el Presidente de este Cabildo Distrital al recibir 32 votos de los 45 votos disponibles.

En 2016, a los 30 años, fue elegido como Secretario de Gobierno del alcalde Enrique Peñalosa, convirtiéndose en el Secretario de Gobierno más joven de la historia de Bogotá, tras recibir el apoyo del entonces Vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras para ocupar dicho cargo.

En 2018 renunció al cargo de Secretario de Gobierno para aspirar la Alcaldía de Bogotá en 2019. Su candidatura fue inscrita de forma independiente por el movimiento significativo de ciudadanos «Avancemos», la cual contó con 400.000 firmas avaladas por la Registraduría. A su campaña se agregaron distintos sectores y partidos políticos como el Partido Liberal, Partido Conservador, Colombia Justa Libres, Partido MIRA, además del Centro Democrático.

Desde entonces, se destacó como una voz en la oposición al gobierno de Gustavo Petro, abordando temas de economía, empleo, seguridad y fortalecimiento de la fuerza pública. También impulso leyes para mejorar el acceso a servicios esenciales, como la educación y la salud, especialmente en regiones apartadas, y para fortalecer la atención del Estado a poblaciones vulnerables. En su rol como líder de la oposición, recorrió el país escuchando las necesidades de los colombianos y defendiendo los valores de democracia y libertad.

El 5 de diciembre de 2021 se confirmó que Miguel Uribe Turbay sería la cabeza de lista al Senado del Centro Democrático para ser elegido el 13 de marzo del 2022 bajo la premisa Primero Colombia, logrando ser el senador más votado en Colombia.

Por el crimen de Uribe Turbay han sido detenidas cinco personas, el primero, el adolescente de 15 años que le disparó a quemarropa. Los otros son Carlos Eduardo Mora González, identificado como el conductor del vehículo en el que huyeron los responsables; Katerine Martínez, alias ‘Gabriela’, que habría entregado el arma utilizada en el ataque; William Fernando Cruz, que fue visto con uno de los sospechosos; y Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Costeño’, presunto «principal coordinador» del atentado.

Los investigadores están tras la identificación y captura de los autores intelectuales.