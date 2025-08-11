Trabajo si hay en Bogotá: 100 cargos para asesores de call center este 11 de agosto

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Asiste hoy lunes 11 de agosto de 2025, a la Feria de Empleo de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en la zona Industrial de Puente Aranda. Lleva tu hoja de vida actualiza. ¡Conoce los detalles aquí, asiste y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ en la zona Industrial de Puente Aranda de Bogotá

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá alianza con la empresa Grupo Cos, realizará este lunes 11 de agosto de 2025 una convocatoria que incluye 100 cargos para asesores de call center. La jornada se llevará a cabo en la carrera 42 Bis #13-90, site 3, entre las 9:00 a. m. y las 2:00 p. m.

No necesitas experiencia solo ser bachiller y tener muchas ganas de aprender y crecer.

Beneficios de la vacantes:

Convenios con universidades.

Gimnasio.

Zona gamer, salón de belleza, ping pong, billar y más.

Plan de ascenso después del tercer mes.

Descuentos en restaurantes, ropa y Bodytech.

Confirma tu asistencia aquí a esta convocatoria ingresando al formulario habilitado, haciendo clic aquí.

Conoce detalles de esta convocatoria de ‘Talento Capital’, en la siguiente pieza gráfica de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE):