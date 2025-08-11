    • Bogotá

    El Teatro Jorge Eliécer Gaitán presenta “Amigos en el tiempo” este 11 de agosto

    Planes en Bogotá este 11 de agosto en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán Foto: Idartes

    La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de las Artes, invita a la ciudadanía a disfrutar de Amigos en el tiempo, una puesta en escena que se presentará el lunes 11 de agosto, a las 7:00 p. m., en la Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, con entrada libre.

    La obra, dirigida por Nicolás Cabezas, es una adaptación del cuento Antiguas Cacerías, de la escritora argentina Liliana Bodoc, y narra el crecimiento de la amistad entre Cées Vondel y Kamba Maï, dos niños que, sin saberlo, transforman la forma en que sus culturas se perciben.

    La puesta en escena transcurre en dos momentos históricos: en el pasado, donde un Príncipe Bantú y un Capitán Neerlandés desafían a la muerte por alcanzar la libertad; y en el presente, donde los protagonistas entienden que en el juego también se encuentra la libertad.

    Con una narrativa que mezcla tensión, emoción y encuentro intercultural, Amigos en el tiempo invita a reflexionar sobre el valor de la amistad, la diversidad y la libertad.

