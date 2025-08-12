Bandera colombiana que apareció en isla Santa Rosa en el Amazonas y que elevó la tensión con Perú fue izada por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero

–El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero compartió este martes en su cuenta en X un video para comprobar que fue él quien izó la bandera colombiana en la Isla Santa Rosa en el Amazonas, que el gobierno del Perú incorporó a su territorio y expuso las razones por las cuales hizo ese acto.

«Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia», precisa el dirigente político, caracterizado «petrista», afirmando que está dispuesto a iniciar una guerra contra Perú para recuperar ese territorio.

«Nuestra Colombia se defiende con el alma y como presidente, si Dios quiere, así lo haré. No dejaré que nos quiten ni un solo centímetro de nuestro territorio”, advierte Quintero Calle, quien, en su campaña como aspirante presidencial, promete, entre otras cosas, «cerrar el Congreso, llamar a constituyente, resetear la política».

“No podemos llorar como niños lo que no pudimos defender como hombres. Orgulloso de mi patria, es mi bandera y la izo aquí, en la Isla Santa Rosa, para declararla como lo que es territorio colombiano. Viva Colombia, Colombia se defiende”, proclamó.

Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia. ?? pic.twitter.com/rQnxpTxfdK — Daniel Quintero ?? (@QuinteroCalle) August 12, 2025

El acto realizado por Daniel Quintero elevó la tensión entre Colombia y Perú, luego que se denunciara la ocupación peruana de ese sector en medio del río Amazonas. Tal como lo advirtió el presidente Gustavo Petro, en su visita a Leticia el pasado 7 de agosto, ese territorio no han sido asignado a ninguno de los dos países.

Esta es la declaración de estado de hoy 7 de agosto, por escrito pic.twitter.com/nbz4NefxjZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 7, 2025

Además, en la misma fecha, se produjo una protesta peruana por la incursión de un avión miliar colombiano sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la Isla Chinería, o Isla Santa Rosa afirmando que violó su espacio aéreo, pues subrayó que es «territorio soberano peruano”.

La bandera que enarboló Quintero Calle, fue retirada por una patrulla la Marina de Guerra del Perú y de la Policía Nacional. Posteriormente, el ejecutivo peruano, a través de su cancillería, expidió un comunicado en el cual expresó preocupación, reafirmando que ese sector «constituye territorio soberano peruano».

Este es el texto del pronunciamiento:

«Del Gobierno del Perú sobre colocación de bandera colombiana en la isla Chinería, distrito de Santa Rosa de Loreto

En la fecha, el Gobierno del Perú ha tomado conocimiento con preocupación de la colocación de una bandera de Colombia en la isla Chinería – distrito de Santa Rosa de Loreto – que constituye territorio soberano peruano.

Este tipo de actos no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona.

Acciones innecesarias como la ocurrida distraen los esfuerzos de cooperación que el Perú y Colombia deben priorizar para enfrentar juntos los retos impostergables que afectan negativamente a las poblaciones fronterizas de ambos países».

Previamente, el ministro peruano de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, responsabilizó al presidente Gustavo Petro de la colocación de la bandera colombiana.