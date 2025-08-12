En el Día Internacional de la Juventud el procurador incorpora practicantes, judicantes y pasantes a la entidad

–El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, presentó este martes, con ocasión del Día Internacional de la Juventud, un programa para practicantes, judicantes y pasantes, en la entidad. Se trata de “recibir nuevos conocimientos, nuevas energías y repotenciar a la Procuraduría”, afirmó durante el acto de lanzamiento.

“Pensábamos que la juventud era el futuro, pero hoy creo que es el presente”, afirmó Eljach Pacheco, al darle un saludo de bienvenida a un grupo de 150 jóvenes, que ingresarán tanto para el nivel central como en las procuradurías regionales y provinciales.

El jefe del Ministerio Público explicó que la vinculación de gente joven a la Procuraduría General, será una política durante sus cuatro años de gestión.

«Voy a seguir fortaleciendo el ingreso de jóvenes pasantes, practicantes y judicantes a la Procuraduría y los vamos a seguir enviando o recogiendo en las provinciales y en las regionales», precisó.

«Traemos aquí la ciencia nueva, el conocimiento nuevo, la energía, la vitalidad de los jóvenes que quieren enseñarnos lo que ellos acaban de aprender y ellos quieren aprender la práctica de las cosas. Eso va a mejorar el desempeño de las oficinas», añadió.

En ese sentido, invitó a los funcionarios de todo nivel en la entidad a tener una mente abierta frente a los jóvenes, a evitar la resistencia frente a quienes vienen a reforzar y mejorar el cumplimiento de la misionalidad de la Procuraduría General de la Nación, con su aporte. “Esta es una política estructural y muy seria”, manifestó.

En este caso, explicó Eljach Pacheco, fueron las universidades las que postularon a un grupo de sus mejores estudiantes para ser judicantes, practicantes y pasantes en la Procuraduría, luego de superar unos exigentes requisitos de admisión.

El Procurador General informó a los jóvenes que ya fue designado ponente para el proyecto de ley que convertirá al Instituto de Estudios del Ministerio Público -IEMP-, en una universidad pública de carácter especial.?