Bogotá vivió el Fritanga Fest 2025 con más 30 mil platos vendidos

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

El pasado domingo 10 de agosto se cerró la sexta versión del Fritanga Fest Bogotá 2025 con más de 30 mil platos vendidos durante los cuatro días del festival de este plato tradicional que se vivió en 70 establecimientos de las Plazas Distritales de Mercado y en puntos aliados.

Con un balance altamente positivo, el Fritanga Fest Bogotá 2025 cerró con ingresos por más de 750 millones de pesos en ventas. Este festival rindió homenaje al plato compuesto por papa criolla, rellena, ají, bofe y otros ingredientes que hacen de la fritanga un elemento destacado de la gastronomía bogotana.

Durante cuatro días, del 7 al 10 de agosto, los bogotanos, turistas y ciudadanos en general vivieron una verdadera fiesta de sabor y tradición. En familia o con amigos, recorrieron los pasillos de las plazas de mercado y restaurantes privados para disfrutar de las preparaciones más auténticas, elaboradas por cocineras y cocineros que han preservado la receta de la fritanga como un símbolo de identidad cultural.

Durante estos días, la ciudad fue escenario de transmisiones radiales en vivo, presentaciones de danzas tradicionales y diversas actividades artísticas y culturales que pusieron a todos a disfrutar del sabor de una buena fritanga, —con papa criolla, chicharrón crocante, plátano maduro doradito, rellena con hierbas, longaniza y otras delicias— una caja de 750 gramos por $ 25.000, con bebida incluida (agua, refajo Andina o gaseosa Colombiana).

Muchos hicieron de esta compra un plan familiar imperdible del fin de semana y ni la lluvia impidió que los bogotanos disfrutaran este festival gastronómico que hace parte de la estrategia Sabor Bogotá del alcalde Carlos Fernando Galán. En algunos puntos, la afluencia de público fue tan alta que se formaron filas para disfrutar de las preparaciones y de alegría de los espacios.

Algunos ciudadanos invitaron a otros a visitar las plazas de mercado para vivir la experiencia del Fritanga Fest Bogotá 2025, mientras que otros destacaron que esta iniciativa conecta con lo nuestro, con el sabor y con lo que nos hace sentir orgullosos de ser colombianos.

Para el director del IPES, Wilfredo Grajales Rosas, el festival reafirma su papel como motor de desarrollo: “El Fritanga Fest Bogotá 2025 es más que un evento gastronómico; es un impulso para el crecimiento de nuestros comerciantes y sus familias. Este año, logramos que miles de personas se reencontraran con el sabor de lo nuestro, fortaleciendo la economía local y la tradición popular”.

Este esfuerzo contó con el respaldo de Sabor Bogotá, Gas Natural Vanti, Postobón, Andina, DaviPlata, Davivienda, Embutidos San Rafael, Alcaldía Local de Engativá, Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y Fedearroz, aliados que hicieron posible esta gran celebración para el alma y el paladar.

Gracias al éxito de esta sexta versión, en octubre se realizará un nuevo evento para hacer honor a este plato tradicional de la gastronomía bogotana.