Alcaldía de Chapinero fortalece control a bares y discotecas de la localidad

Foto: Alcaldía Local de Chapinero

Con el objetivo de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, y garantizar el cumplimiento de la normatividad en establecimientos nocturnos, la Alcaldía Local de Chapinero, en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía Metropolitana de Bogotá, adelantó un operativo de inspección, vigilancia y control en diferentes puntos de la localidad.

La jornada se desarrolló el domingo 10 de agosto, después de la presentación de la prueba Saber ICFES, con el propósito de prevenir que menores ingresaran a bares o discotecas y estuvieran expuestos a la venta y consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas. El recorrido inició en la Calle 57 y se extendió hasta la Calle 85 y la Zona T, zonas de alta actividad nocturna.

Durante el operativo, las autoridades verificaron la documentación de los establecimientos y el cumplimiento de las normas que restringen el ingreso de menores. En varias inspecciones se detectó la presencia de adolescentes dentro de los locales y la distribución de bebidas alcohólicas, incumpliendo lo estipulado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Como resultado, el bar Studio 85 fue suspendido por tres días por permitir el ingreso de menores. Además, se impuso un comparendo por infringir el artículo 38 del Código Nacional de Policía, que prohíbe el expendio y consumo de alcohol a menores de edad.

En el establecimiento se encontró a una menor de 14 años, quien fue entregada a sus padres tras recibir amonestación y comparendo. Asimismo, cuatro menores halladas fueron trasladadas por el ICBF al Centro Zonal Revivir, debido a la ausencia de sus acudientes.

La Alcaldía Local de Chapinero hace un llamado a comerciantes, padres de familia y a la comunidad en general a prevenir conductas que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes, y a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo su bienestar.