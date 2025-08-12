Caen cuatro integrantes de disidencias de las Farc en Nariño y decomisan 120 kilos de explosivos en Cauca

–En una acción coordinada entre la Policía y el Ejército fueron capturados en el departamento de Nariño alias ‘José’, alias ‘Jaider’, alias ‘Mayerli’ y alias ‘Fabián’, presuntos integrantes del llamado frente Franco Benavides y parte del anillo de seguridad de alias ‘Yimmi’, responsable de múltiples acciones criminales contra la Fuerza Pública y la población civil en la región.

Durante el procedimiento, la Fuerza Pública incautó armas de fuego, munición, granadas, explosivos, un dron, radios de comunicación, teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos empleados para planear y ejecutar estas acciones criminales.

Trabajamos para desarticular todas las estructuras armadas ilegales que siembran terror en los territorios.

¡Duro golpe contra las disidencias de las FARC en Nariño! En una acción coordinada entre la @PoliciaColombia y el @COL_EJERCITO, fueron capturados alias ‘José’, alias ‘Jaider’, alias ‘Mayerli’ y alias ‘Fabián’, presuntos integrantes del Frente Franco Benavides y parte del anillo… pic.twitter.com/WCikc2JOvC — Mindefensa (@mindefensa) August 11, 2025

En otra operación fue capturado alias ‘Bayron’, integrante del cartel del Eln. Este sujeto, segundo cabecilla de finanzas de la estructura Comuneros del Sur, con más de 16 años de historial criminal, fue capturado en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá mientras intentaba ocultarse para evadir la justicia que lo buscaba en Nariño.

Alias «Bayron», requerido por terrorismo, homicidio y concierto para delinquir agravado, cayó en una operación del Ejército y el CTI de la Fiscalía, tras meses de seguimiento.

Alias ‘Bayron’, integrante del cartel del ELN, ya no podrá seguir financiando el terror.

Este hombre, segundo al mando en las finanzas del grupo armado organizado y con más de 16 años de historial criminal, fue capturado en Bogotá mientras intentaba ocultarse para evadir la… pic.twitter.com/lZTWGmHMiX — Mindefensa (@mindefensa) August 10, 2025

Por otro lado, en el Cauca, soldados de la Brigada 29 neutralizaron 120?kilogramos de explosivos hallados en el municipio de López de Micay.

Este material, que sería empleado en ataques contra la población, la infraestructura y nuestras tropas, fue destruido de manera controlada por el grupo antiexplosivos EXDE?DELTA y sus protocolos especializados.

En lo que va corrido del 2025 el Ejército ha localizado y destruido 2.674?kg de explosivos en el suroccidente del país del grupo armado organizado residual de alias Iván?Mordisco.