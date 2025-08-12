MinDefensa confirmó muerte de alias el zarco Aldinever, cabecilla de la segunda Marquetalia y supuesto implicado en crimen de Miguel Uribe

–La muerte de alias «el zarco Aldinever», cabecilla de la segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc y uno de los sospechosos del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. El sujeto murió en una emboscada perpetrada por el Eln en territorio venezolano.

«El Eln asesinó al Zarco Aldinever en territorio venezolano muy cerca de la frontera colombo-venezolana. Las razones, las de todo cartel, la pelea por el narcotráfico. Al parecer entre ellos mismos se robaron algún cargamento de cocaína y se declaró una pugna criminal entre carteles», precisó el jefe de la cartera de Defensa en una rueda prensa en Bogotá.

El ministro no precisó cuándo ocurrió la muerte de Aldinever, cuyo verdadero nombre era José Manuel Sierra, aunque según el centro de investigación Insight Crime fue a principios de agosto.

Sobre la implicación de alias «el zarco» en el crimen de Uribe Turbay, el ministro afirmó: «Las conclusiones que hemos tenido en materia de inteligencia es que una línea apunta a una conexión muy importante entre los autores de este magnicidio con (…) el cartel de la Segunda Marquetalia».

«No vamos a descansar hasta dar con todos los actores delincuenciales involucrados con el cobarde asesinato del senador Miguel Uribe Turbay», precisó Sánchez.

Advirtió que ya fue capturado el actor material, así como cinco personas que participaron de la planeación de este vil magnicidio y seguiremos trabajando, en coordinación con organismos de inteligencia nacionales e internacionales, para llevar ante la justicia a todos los involucrados.

De igual manera, reiteró la recompensa de hasta 3 mil millones de pesos para quien facilite información.

No vamos a descansar hasta dar con todos los actores delincuenciales involucrados con el cobarde asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Ya fue capturado el actor material, así como cinco personas que participaron de la planeación de este vil magnicidio y seguiremos… pic.twitter.com/gBiD2ZYAPE — Mindefensa (@mindefensa) August 12, 2025

Previamente, en un mensaje en X, el ministro de Defensa lamentó profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay. «Desde el sector defensa nos unimos al dolor de su familia, amigos y seres queridos, y les enviamos un abrazo fraterno y sentidas condolencias en este momento de inmensa tristeza e irreparable ausencia», indicó.

«Como nación, la mejor forma de honrar su memoria, es promover la unión y la paz para proteger la vida y la democracia en cada rincón del país. Junto a la Fiscalia, nuestras instituciones seguirán trabajando arduamente para identificar y llevar ante la justicia a todos los responsables de este atentado, y no permitiremos que los violentos intimiden o silencien las voces políticas que requiere nuestra democracia», precisó.

«Miguel Uribe Turbay no será olvidado; su voz vivirá en cada esfuerzo por un país libre, justo, más unido y en paz. Q.E.P.D, senador Miguel Uribe», concluyó.