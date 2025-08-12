Cortes de luz este miércoles 13 de agosto de 2025 en Bogotá y Cota

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este miércoles 13 de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Cota, Cundinamarca:

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Las Brisas. De la calle 75 a calle 78 entre carrera 25 a carrera 27 – Desde las 08:00 a. m. a las 05:30 p. m.

Barrio El Peñon de El Cortijo. De la calle 64 sur a calle 66 sur entre carrera 71 a carrera 73 – Desde las 09:00 a. m. a las 05:00 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Villa Gladys. De la calle 63 a calle 65 entre carrera 112 a carrera 114 – Desde las 08:00 a. m. a las 05:30 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio Versalles Fontibón. De la calle 21 a calle 23 entre carrera 107 a carrera 109 – Desde las 08:30 a. m. a las 01:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Dindalito. De la calle 41 sur a calle 43 sur entre carrera 90 a carrera 92 – Desde las 07:15 a. m. a las 05:30 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio La Alameda. De la calle 25 a calle 27 entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 03:30 p. m. a las 06:30 p. m.

Barrio San Diego. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 25 a calle 29 – Desde las 03:30 p. m. a las 06:30 p. m.

Localidad de Sumapaz

Barrio Las Auras. Vereda Las Auras – Desde las 09:00 a. m. a las 06:30 p. m.

Localidad de Tunjuelito

Barrio Samoré. De la carrera 30 a carrera 32 entre calle 47 sur a calle 49 sur – Desde las 07:30 a. m. a las 05:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Usaquén.De la carrera 0 a carrera 6 entre calle 113 a calle 117 – Desde las 12:00 a. m. a las 08:00 a. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Cota, Cundinamarca

Vereda Siberia. Desde las 07:30 a. m. a las 05:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.