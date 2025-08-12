Bogotá y Corea establecen alianza para fortalecer la economía social

Foto: IPES.

El Instituto para la Economía Social (IPES) en el marco de la cooperación internacional, recibe al experto coreano Kang Ki-seung (???), quien acompañará durante un año los procesos estratégicos de la entidad, gracias a una alianza con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA).

Esta colaboración tiene como propósito fortalecer las capacidades técnicas y metodológicas del Instituto para la Economía Social (IPES).

“El acompañamiento del experto Kang Ki-seung es un paso clave para el fortalecimiento institucional y el impacto social del IPES. Esta alianza nos permite crecer, aprender y avanzar hacia una economía social más cercana a la gente”, destacó Wilfredo Grajales, director del Instituto para la Economía Social (IPES).

Con una trayectoria académica destacada, Kang Ki-seung; magíster en Administración de Empresas de la Universidad de Corea, cuenta con una sólida experiencia en el campo de la economía social y el desarrollo comunitario sostenible a lo largo de su carrera ha combinado la formación académica con asesorías a entidades públicas y privadas en Asia, especialmente en temas de educación financiera, políticas de desarrollo local, inversión y emprendimiento.

Durante más de cuatro décadas trabajó en el Banco de Corea, desempeñándose como profesor en el Departamento de Educación Económica. Ha sido también profesor invitado en la Life University (Escuela de Negocios) de Camboya y docente adjunto en la Universidad Dongguk, campus Gyeongju (Corea). Además, ha formado parte de varios comités municipales y provinciales, donde ha brindado asesoría en políticas de promoción empresarial.

¿Cuál será su rol en el IPES?

Durante su estancia en el Instituto para la Economía Social (IPES), Kang Ki-seung se desempeñará como Asesor KOICA y trabajará directamente con los equipos técnicos de la entidad en áreas clave como:

Formación en economía social y emprendimiento colectivo.

Asesoría en educación financiera y gestión de proyectos.

Desarrollo de capacidades metodológicas.

Promoción y sensibilización sobre economía social.

Su presencia permitirá que los aprendizajes y buenas prácticas se integren a los procesos misionales del Instituto, generando una transferencia de conocimiento que fortalecerá la atención a la ciudadanía y mejorará los programas dirigidos a emprendedores, vendedores informales, artesanos y comerciantes de las plazas distritales de mercado.

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa creemos en el poder de la cooperación para transformar realidades. Esta alianza internacional con KOICA es una muestra concreta de cómo el trabajo articulado puede enriquecer nuestras acciones locales con visión global.