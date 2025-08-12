Gobierno Nacional honra memoria de Miguel Uribe: Un día de duelo y banderas a media asta

–El Gobierno nacional decretó duelo nacional por el término de un día, durante el cual se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país, unidades militares y de policía, así como en las embajadas de Colombia en el exterior, por el fallecimiento del honorable senador Miguel Uribe Turbay (Q.E.P.D), ocurrida en la madrugada de este lunes 11 de agosto, como un justo y merecido homenaje.

Mediante el decreto 0895 del 11 de agosto de 2025, sancionado por el ministro del Interior Armando Benedetti y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez, el Gobierno de Gustavo Petro manifestó su profundo dolor por el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay y expresa sus condolencias y sentimientos de solidaridad a la señora María Claudia Tarazona, a su hijo Alejandro Tarazona Uribe y a su padres Miguel Uribe Londoño, familiares y allegados.

En la norma de honores se establece, igualmente, que en todas las guarniciones militares del país se tributen honores militares en su memoria, medidas que serán orientadas por el Ministerio de Defensa Nacional.

Desde la tarde de este lunes en la Plaza de Armas de la Presidencia de la República se izó a media asta el pabellón nacional, en honor del desaparecido dirigente senador.