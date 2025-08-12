Miguel Uribe en cámara ardiente en el Capitolio Nacional

–En cámara ardiente fue instalado el féretro con los despojos mortales del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional para la velación. Allí permanecerán a vista del público hasta este miércoles cuando se cumplirán sus exequias. El presidente de la Cámara, Julián López, encabezó la ceremonia haciendo un llamado a que se haga justicia por este acto de violencia.

A su llegada al recinto, María Claudia Tarazona, esposa del dirigente político, acompañada de sus hijas, expresó su rechazo a «cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel, porque para honrarlo solo debe haber amor en nuestros corazones”.

“Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás” afirmó. «Ojalá se haga justicia, porque la justicia fortalece la democracia. Que los seres humanos respondan por sus actos hace un país justo y debe haber justicia, no solo por Miguel, sino por una Colombia entera que merece vivir en paz”.

Tarazona agradeció al cuerpo médico de la Fundación Santa Fe, encabezado por el neurocirujano Fernando Hakim, por haber hecho “todo lo posible y todo lo humanamente y médicamente posible para salvarle la vida a Miguel”.

Añadió que “sus médicos, enfermeros, cada uno de ellos, lucharon a la altura de Miguel esa batalla que él hubiera querido que dieran y que lo hicieron con altura. Gracias por no desfallecer”.

“Se nos fue un hombre maravilloso para nosotros, que le dedicó la vida con amor y entrega a Alejandro, a mis hijas y a mí; para el país se fue un hombre que soñaba con la paz y la unión de Colombia, que soñaba con un país en donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo”, señaló.

Entre los asistentes al Capitolio para rendir tributo a la memoria del político, estuvieron anoche los expresidentes César Gaviria (1990-1994) y Juan Manuel Santos (2010-2018), acompañado de su esposa María Clemencia Rodríguez y de Esteban, uno de sus hijos.

También se dieron cita congresistas de distintas fuerzas políticas, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el jefe de la misión diplomática de EE.UU. en Colombia, John T. McNamara, y el precandidato presidencial independiente Juan Daniel Oviedo, entre otros.

Los únicos miembros del Gobierno nacional presentes en la ceremonia fueron el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, quienes llegaron cuando la ceremonia de honores ya había comenzado.

Este lunes a de 8 y 30 a.m. a 6 p.m. se permitirá el ingreso del público. Mañana a las 9 a.m. habrá un homenaje del Congreso de la república exclusivo para familiares y congresistas, luego del cual será trasladado a la Catedral Primada de Colombia para las honras fúnebres.

Recomendaciones de Seguridad para el Ingreso al Congreso de la República — Exequias del Honorable Senador Miguel Uribe Turbay

En el marco de las medidas de seguridad adoptadas para las exequias del Honorable Senador Miguel Uribe Turbay, y con el propósito de garantizar la integridad de los asistentes, prevenir situaciones de riesgo y permitir el normal desarrollo del evento, la Policía Nacional informa al público en general que NO se permitirá el ingreso de los siguientes elementos:

-Bolsos, maletas, morrales, mochilas, carteras grandes o similares.

-Sombrillas, paraguas, bastones extensibles o trípodes.

-Armas de fuego, armas cortopunzantes, armas blancas, herramientas metálicas o punzantes.

-Objetos contundentes (palos, bates, tubos, cadenas, piedras, martillos).

-Aerosoles o sustancias químicas (gas pimienta, sprays de defensa personal, pintura en aerosol).

-Explosivos, fuegos pirotécnicos, bengalas, encendedores o líquidos inflamables.

-Equipos electrónicos no autorizados (drones, radios portátiles, punteros láser, altavoces).

-Botellas de vidrio, termos metálicos o envases rígidos.

-Alimentos y bebidas (excepto por razones médicas).

-Animales, de apoyo emocional debidamente certificados.

-Pancartas, banderas, avisos o material publicitario que pueda obstaculizar la visibilidad o alterar el orden.

-Elementos que generen ruido (vuvuzelas, pitos, tambores, megáfonos).

Importante:

EI ingreso estará sujeto a registros personales y verificación de identidad por parte del personal de seguridad.

• Se recomienda asistir únicamente con documentos personales y elementos estrictamente necesarios.

La Policía Nacional agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía para el éxito de estas medidas, que buscan preservar la seguridad y el respeto en este solemne acto.