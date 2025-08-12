ONU: Hoy, Día Internacional de la Juventud; la mitad de la población mundial tiene menos de 30 años

–(Foto Dardan Rushiti/ONUD). Se conmemora este martes 12 de agosto el Día Internacional de la Juventud (DIJ) 2025 con el tema Acciones juveniles locales por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y más allá, para destacar el papel fundamental de los jóvenes a la hora de convertir las ambiciones globales en realidades impulsadas por la comunidad, precisa la Organización de Naciones Unidas, ONU.

En la actualidad, hay 1.200 millones de jóvenes de 15 a 24 años, el 16% de la población mundial. Para 2030, fecha límite para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se estima que la cantidad de jóvenes habrá aumentado en un 7%, llegando así a casi 1.300 millones.

La mitad de las personas en nuestro planeta tienen 30 años o menos y se espera que representen el 57% para fines de 2030 y una encuesta establece que el 67% de la población cree en un futuro mejor, siendo los jóvenes de 15 a 17 años los más optimistas al respecto.

En 2050 los menores de 25 años representarán más del 90% de la fuerza laboral. El 13% de la fuerza laboral joven está desempleada (2023). Esta cifra marca la tasa más baja en 15 años.

La ONU advierte que los jóvenes aportan creatividad, perspicacia y profundos vínculos comunitarios que ayudan a cerrar la brecha entre las políticas y la práctica. Con más del 65% de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculadas a la gobernanza local, la participación juvenil no es un lujo, sino una necesidad.

El Día Internacional de la Juventud de este año también destaca el papel esencial de los gobiernos locales y regionales. Al ser los más cercanos a las comunidades a las que sirven, están en una posición privilegiada para crear entornos políticos inclusivos, asignar recursos y establecer mecanismos para la participación juvenil en la planificación y la toma de decisiones a nivel local.

Al integrar las prioridades de la juventud en las estrategias locales y regionales y fomentar las alianzas con organizaciones juveniles, las autoridades pueden colaborar con los jóvenes para transformar sus ideas en soluciones impactantes. Cuando los gobiernos locales brindan espacios para la innovación, la tutoría y la participación cívica, no solo aceleran la implementación de los ODS sino que también nutren a futuros líderes comunitarios y creadores de cambios.

¿Quiénes son los jóvenes?

No existe una definición internacional universalmente aceptada del grupo de edad que comprende el concepto de juventud. Sin embargo, con fines estadísticos, las Naciones Unidas, sin perjuicio de cualquier otra definición hecha por los Estados miembros, definen a los jóvenes como aquellas personas de entre 15 y 24 años. Esta definición, que surgió en el contexto de los preparativos para el Año Internacional de la Juventud (1985) fue respaldada por la Asamblea General en su resolución 36/28 de 1981. Todas las estadísticas de la ONU sobre la juventud se basan en esta definición, como se refleja en los anuarios estadísticos sobre demografía, educación, empleo y salud publicados por todo el sistema de las Naciones Unidas.

Esta definición de juventud, orientada en el campo de la estadística, implica a su vez que se considere como “niños” a aquellas personas menores de 14 años. No obstante, cabe destacar que el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño define a los «niños» como personas de hasta 18 años de edad. En ese momento, se esperaba que la Convención brindara protección y derechos a un grupo de edad lo más grande posible, especialmente porque no había un documento similar sobre los derechos de los jóvenes.

Muchos países también marcan la edad límite del concepto “joven” en función del momento en que son tratados como adultos frente a la ley, lo que se conoce como «mayoría de edad». Esta edad suele ser los 18 años en muchos países; así, a partir de esa edad, la persona será considera como adulto. No obstante, la definición y los matices del término «juventud» varían de un país a otro, según los factores socioculturales, institucionales, económicos y políticos.

A medida que los jóvenes exigen más oportunidades y soluciones más justas, equitativas y progresivas en sus sociedades, se necesita abordar con urgencia los desafíos a los que este sector poblacional se enfrenta (el acceso a la educación, la salud, el empleo y la igualdad de género…).

Los jóvenes pueden ser una fuerza positiva para el desarrollo cuando se les brinda el conocimiento y las oportunidades que necesitan para prosperar. En particular, los jóvenes deben adquirir la educación y las habilidades necesarias para contribuir en una economía productiva; y necesitan acceso a un mercado laboral que pueda absorberlos en su tejido.

El Año Internacional de la Juventud (AIJ) de este año adquiere mayor relevancia al coincidir con el próximo 30.º aniversario del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes. Este programa sigue siendo un marco rector para reconocer a los jóvenes como actores clave del desarrollo sostenible y la gobernanza participativa, principios que se reflejan directamente en el tema de este año. Los debates relacionados con el tema del AIJ 2025 también orientarán los preparativos para la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, que se celebrará en Doha en noviembre.

Mientras el mundo emprende la recta final hacia 2030, el AIJ 2025 exige inversiones reales en políticas y programas inclusivos que impulsen las acciones locales de los jóvenes en pos de los ODS, concluye Naciones Unidas.