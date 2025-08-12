Registraduría define posición de las listas por sector en tarjeta electoral para las elecciones de Consejos de Juventud

–A partir de hoy y hasta el 14 de agosto se llevarán a cabo los sorteos para definir la posición de las listas inscritas por sector en la tarjeta electoral para las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que se celebrarán el próximo 19 de octubre, anunció la Registraduría Nacional.

Cada delegación departamental de la entidad realizó el cronograma de sorteo de las diferentes registradurías de su circunscripción. Las fechas fueron socializadas por los registradores con los comités organizadores y se informó a las diferentes agrupaciones políticas para su asistencia a los sorteos.

El sorteo se realizará en este orden: 1) listas de jóvenes independientes, 2) procesos y prácticas organizativas y 3) partidos y movimientos políticos.

La Registraduría recuerda que la posición de los sectores ya se encuentra definida en la tarjeta electoral: primero, las listas de jóvenes independientes (color gris); segundo, los procesos y prácticas organizativas (color morado) y tercero, los partidos y movimientos políticos (color café).

En consecuencia, los sorteos, que estarán a cargo del registrador competente, se realizarán únicamente entre las listas inscritas al interior de cada sector en el orden antes mencionado.

Una vez finalice cada sorteo, los registradores levantarán un acta suscrita por los representantes de las listas, los órganos de control asistentes y el funcionario electoral competente y se imprimirá el boceto preliminar de la tarjeta electoral, el cual será firmado y aprobado por los representantes de cada lista.