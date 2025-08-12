Petro responde a Trump sobre violencia en la capital de Colombia y aclara propuesta de integrar ejércitos con Venezuela

–A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro, refutó las afirmaciones que hizo su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que «la tasa de homicidios en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, Ciudad de México, algunos de los lugares que se dicen son los peores lugares de la Tierra, mucho más alta».

«Si no conoce Bogotá, no puede saberlo», afirmó el mandatario colombiano.

Además señaló que «el presidente Trump debe saber, y si no que le cuenten, que Bogotá es uno se los lugares de la tierra donde no muere un solo niño de hambre, eso lo hace uno de los mejores lugares de la tierra».

Los pronunciamientos los hizo Trump este lunes al anunciar el despliegue de la guardia nacional para ayudar a restablecer el orden público en la capital estadounidense, donde, además, sostuvo «el número de robos de vehículos se ha duplicado en los últimos cinco años y el número de robos de vehículos se ha más que triplicado».

El presidente estadounidense notificó que movilizará a los militares «si es necesario».

De otro lado, el presidente Gustavo Petro, aclaró el pronunciamiento que hizo el domingo pasado al anunciar su apoyo al régimen venezolano tras conocerse la decisión del gobierno de los Estados Unidos de elevar a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro.

En esa oportunidad, el jefe del Estado afirmó: «Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de Libertad. Libertad o muerte, gritó Bolívar, y el pueblo se sublevó».

Luego, Maduro propuso la integración de las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como parte de un plan para combatir la violencia y el narcotráfico en la zona de frontera.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro aclaró este martes que Maduro «no ha hablado de unir los ejércitos, sino de articularlos para acabar el narcotráfico en la zona de frontera, y eso es conveniente para las dos naciones y ha dado mucho resultado». Al respecto destacó que el Eln ha sido golpeado en ambos lados de la frontera, militarmente.

Y puntualizó: «Mi orden dada es articular las inteligencias para la lucha contra el narcotráfico con EEUU, Europa, América Latina y el Caribe, con China, con el mundo árabe y con el mundo entero».

Añadió que ha «impartido instrucciones, que por encima de las diferencias políticas, los ejércitos de América Latina se coordinen con prioridad».