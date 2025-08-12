Teatro Jorge Eliécer Gaitán recibe “Amor se escribe sin hache” este 12 de agosto

Foto: Idartes

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa celebramos el talento y la creatividad con ‘Amor se escribe sin hache’ en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. El Instituto Distrital de las Artes presenta una propuesta escénica del narrador oral Marco Antonio Fonseca que se presentará el martes 12 de agosto, a las 7:00 p. m., en la Sala Gaitán con entrada libre.

Esta historia, cargada de humor intelectual y situaciones inverosímiles, relata la vida de lady Silvia Brums, una mujer que dedica sus días a viajar y a cultivar una amplia colección de amantes con el consentimiento de su marido.

Por ser una obra de narración oral, la propuesta se estructura en el relato, pero incorpora técnicas teatrales poco comunes en este arte: diálogos más extensos, caracterización a través de arquetipos, cambios de voz y expresivas gestualidades que enriquecen la experiencia del público.

Fecha: martes 12 de agosto de 2025

Hora: 7:00 p. m.

Lugar: Sala Gaitán, Teatro Jorge Eliécer Gaitán – Carrera 7 # 22-47, Bogotá

Tipo de entrada: Libre, hasta completar aforo