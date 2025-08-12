Plata para Bogotá en Mundial de Natación con Paula Alejandra Aguirre en China

Foto: IDRD

La nadadora del Equipo Bogotá, Paula Alejandra Aguirre Joya, volvió a dejar en alto el nombre de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y del país al conquistar la medalla de plata en natación de relevo 4 x 50 metros superficie integrando la cuarteta nacional que detuvo el cronómetro en 1:08.82 minutos en el Mundial de Natación de Chengdú en China.

El equipo colombiano escoltó a la delegación de China, que se llevó el oro con un tiempo de 1:07.99 y un nuevo récord mundial, y superó a Ucrania, que se quedó con el bronce al marcar 1:10.06. La actuación de Aguirre y sus compañeras demostró la potencia y proyección de la natación nacional en escenarios internacionales.

Con este resultado, Paula Alejandra suma dos medallas de plata en estos Juegos, consolidándose como una de las figuras destacadas del certamen. Su disciplina, talento y espíritu competitivo son motivo de orgullo para Bogotá y para Colombia, inspirando a nuevas generaciones de deportistas a perseguir sus sueños en el agua.