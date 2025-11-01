Asista al concierto carranguero gratis con Tropisong Latino en Ciudad Bolívar este 1 de noviembre

El Instituto Distrital de las Artes -Idartes te invita a disfrutar de una tarde llena de música carranguera en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10 en Ciudad Bolívar, con el concierto de Tropisong Latino, agrupación integrada por seis artistas con una sólida formación vocal, en tiple, bajo, timbales, guacharaca y congas, que fusiona tradición, energía y elegancia, que te llevarán a disfrutar de la esencia de la música popular y campesina, que se realizará el sábado 1 de noviembre, a las 5:00 p. m. ¡Gratis!

Si deseas vivir una experiencia llena de ritmo y tradición, donde se unen el arte, la cultura y el sabor colombiano asiste a este evento en el Centro Cultural Compartir, ubicado en la calle 66 bis sur #18t-45, a 6 cuadras de estación de Transmicable del Tunal, frente al CAI del barrio Compartir y disfruta de lo mejor de la esencia auténtica de la música popular y campesina. Estas son las actividades:

Repertorio de carranga: