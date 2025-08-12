Procuraduría apela condena al expresidente Uribe; debe ser absuelto porque no hay prueba concluyente

–En un documento de 81 páginas, el procurador delegado en el proceso Bladimir Cuadro apeló el fallo de condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pidiendo su absolución argumentando que la sentencia de la jueza 44 penal del Circuito de Bogotá Sandra Liliana Heredia, tiene vacíos de valoración y errores en la apreciación de la prueba.

«Respetuosamente solicito a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá (que) revoque la Sentencia de Primera Instancia proferida por el Juzgado 44 Penal del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá, en los aspectos que fueron objeto de disenso», sostiene el recurso de apelación.

Según el delegado del ministerio público no hay prueba concluyente sobre la responsabilidad de Uribe Vélez en los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.

Uno de los argumentos centrales del procurador tuvo que ver con la interpretación que se le dio a las interceptaciones telefónicas entre Álvaro Uribe, Diego Cadena y su círculo cercano.

Al respecto, el representante de la Procuraduría afirma que el contenido de las conversaciones no permite concluir que haya existido una intención de sobornar testigos por parte del expresidente. Por el contrario, señala que Uribe Vélez mostró interés de que el acercamiento con los testigos se hiciera con apego a la ley.

Además precisa que “no se estableció más allá de toda duda razonable que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuviera el grado de conocimiento exigible para atribuirle la presunta responsabilidad como determinador de cada uno de los eventos acusados».

Igualmente advirtió que «la sentencia de primera instancia no se ocupó de examinar detalladamente este aspecto medular para cada uno de los episodios examinados”.

Por ahora, está en firme la sentencia de primera instancia que condenó al expresidente Uribe Vélez a 12 años.

Este miércoles 13 de agosto, a las 5:00 de la tarde, vence el plazo para que el equipo de abogados de Uribe, encabezado por Jaime Granados, presente los argumentos técnicos que componen la apelación al fallo de primera instancia.