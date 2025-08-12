    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este martes 12 de agosto de 2025 en Colombia

    Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 12 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 3189 – La 5ta 7 – Tarde 5902 – La 5ta 7

    Culona
    Día 2465 – Noche

    Astro Sol
    2453 – Signo Capricornio

    Pijao de Oro
    8451 – La 5ta 0

    Paisita
    Día 6113 – La 5ta 0 – Noche 5837

    Chontico
    Día 3921 – La 5ta 5 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 5743 – La 5ta 5 – Noche

    Sinuano
    Día 2234 – La 5ta 8 – Noche

    Cash Three
    Día 055 – Noche

    Play Four
    Día 5274 – Noche

    Samán
    Día 4739

    Caribeña
    Día 3994 – La 5ta 6 – Noche

    Motilón
    Tarde 3048 – La 5ta 2 – Noche

    Fantástica
    Día 7153 – La 5ta 6 – Noche

    Antioqueñita
    Día 8216 – La 5ta 2 – Tarde 0029 – La 5ta 8

