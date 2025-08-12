Resultados de las loterías y chances de este martes 12 de agosto de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 12 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 3189 – La 5ta 7 – Tarde 5902 – La 5ta 7
Culona
Día 2465 – Noche
Astro Sol
2453 – Signo Capricornio
Pijao de Oro
8451 – La 5ta 0
Paisita
Día 6113 – La 5ta 0 – Noche 5837
Chontico
Día 3921 – La 5ta 5 – Noche
Cafeterito
Tarde 5743 – La 5ta 5 – Noche
Sinuano
Día 2234 – La 5ta 8 – Noche
Cash Three
Día 055 – Noche
Play Four
Día 5274 – Noche
Samán
Día 4739
Caribeña
Día 3994 – La 5ta 6 – Noche
Motilón
Tarde 3048 – La 5ta 2 – Noche
Fantástica
Día 7153 – La 5ta 6 – Noche
Antioqueñita
Día 8216 – La 5ta 2 – Tarde 0029 – La 5ta 8