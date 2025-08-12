Petro instaurará una denuncia ante la Corte Suprema contra los que lo implican en crimen de Miguel Uribe Turbay

–El presidente Gustavo Petro anunció este martes que se defenderá e interpondrá una denuncia por calumnia contra quienes pretenden implicarlo en el crimen del senador Miguel Uribe Turbay. Al respecto precisó: “He decidido defenderme porque un presidente no debe admitir el delito. Delito que, además, está buscando más crímenes por odio».

El jefe de Estado hizo las precisiones durante la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional que se realizó en la Escuela de Cadetes General Santander, durante la cual se rindió un minuto de silencio en homenaje a Miguel Uribe Turbay.

«Presentaré las denuncias a la Corte, porque es lo que se hace en democracia. No venganza. Por venganza nos hemos matado por generaciones”, puntualizó el primer mandatario.

Subrayó que interpondrá dicha denuncia para defenderse “de todos aquellos, no importa su estatus político o social, que estén insinuando una calumnia sobre la cual no tienen absolutamente ninguna prueba, solo para ganar con votos”.

El presidente de la República rechazó de manera tajante la forma como se ha intentado manipular políticamente el caso del atentado contra el senador Migue Uribe.

“Me ha dado asco, hasta vomitar, ver cómo a un ser humano en condiciones de indefensión completa lo han manipulado políticamente y solo para ganar unos votos; otros, no él”, afirmó.

“No se manipula a un ser humano. La dignidad humana está por encima de todo”, puntualizó.

Tras rendir un minuto de silencio en homenaje a Miguel Uribe Turbay, el jefe del Estado aseguró que este “es un hecho de conmoción nacional sobre el que no solo hay que ofrecer honores, investigar, sino analizar qué tiene que ver con la seguridad de Colombia».

Agregó que es un tema sobre el que las autoridades competentes tanto del Gobierno como de la Fiscalía han puesto todo su apoyo, e incluso han pedido a expertos internacionales ayuda en la investigación «para determinar las causas reales, la verdad del crimen”.

De otro lado, en su discurso el presidente reveló que su gobierno ha movido diplomáticamente al gobierno de Venezuela para que golpee al Ejército de Liberación Nacional (Eln) y a la Segunda Marquetalia, como está ocurriendo.

Al respecto indicó: “Yo he movido diplomáticamente al gobierno de Venezuela a que golpee al Eln. Y lo está golpeando. Y ahora a la segunda Marquetalia, que está matando alcaldes en Venezuela (el Eln también) y aquí está asesinando a colombianos. Y es probable, no puedo afirmarlo, que es el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, por dinero”.

“Será la investigación, cada vez más difícil, la que diga la verdad, porque hay que afirmarlo con certeza”, precisó.

El presidente Gustavo Petro advirtió que «no hay ninguna evidencia que indique, por ahora (…), que sea el odio político lo que ha matado al senador Miguel Uribe Turbay”, tras advertir que “el conflicto actual es diferente, no es ideológico, no es de odios sectarios de la política», sino por el negocio del narcotráfico.

De acuerdo con el mandatario, el Eln, las denominadas disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’ y el clan del golfo están al servicio y bajo las órdenes de la junta del narcotráfico, a la cual le venden la cocaína que sale de Colombia.

“Los señores disidentes y el señor ‘Iván Mordisco’ están al servicio y bajo órdenes en la estructura de la junta del narcotráfico multinacional, de las mafias. Y lo mismo el llamado clan del golfo, una parte del cual quiere hablar con este gobierno”, indicó.

“El Eln se ha resistido, pero le vende la cocaína a la junta nacional del narcotráfico, que la lleva con ruta La Guajira norte hacia Haití, y acaban con Haití, donde surgió nuestra libertad y donde queremos devolver libertad”, anotó.

El Presidente @PetroGustavo afirmó que no hay evidencias de que el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay haya sido motivado por odio político y reiteró que la investigación continúa. También anunció que presentará denuncias ante las cortes contra quienes lo calumnien por este…

“Hay un delito contra nosotros andando. Los que afirman que este presidente es responsable, ni la Unidad Nacional de Protección (UNP), que no tenía el cuidado del senador (…), ni la Policía Nacional, son responsables”.

Por otra parte, el presidente Gustavo Petro convocó una reunión urgente de cancilleres de América Latina ante amenazas contra la “patria de Bolívar”.

«El narcotráfico que aquí existe me quiere matar a mí y a mi familia, porque lo estamos destruyendo. Le pedí al mayor general Triana articular la inteligencia más fuerte que hay en Colombia, que es la DIPOL, con el mundo», precisó.

Afirmó que ha combatido al narcotráfico, no por apoyar la política antidrogas de EE.UU, sino porque la considera equivocada y responsable de muertes en América Latina. “Hoy ellos enfrentan su propio ‘satán’: el fentanilo”, afirmó.

Igualmente, el mandatario exigió respeto de los Estados Unidos.

"Los Estados Unidos tienen que aprender a respetarnos, creen que por entregar dólares clandestinos como en Pegasus, y otras operaciones, han comprado colombianos, y aunque sí lo han hecho, el Ejército de Colombia es de nosotros, no de los Estados Unidos, de lo contrario habría…