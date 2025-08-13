Asista gratis al Taller Vestir la Danza en la Casona del 13 al 15 de agosto

Foto: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes),en el marco del XIII Festival Bogotá Ciudad de Folclor, te invita al taller-conversatorio ´Vestir la danza: Diseño de Vestuario y Tocados para la Escena´, guiado por el maestro Rafael Acero, que se realizará en la Casona de la Danza, del 13 al 15 de agosto de 2025. ¡Asiste es gratis!

Esta experiencia formativa y creativa explora, desde una perspectiva técnica, simbólica y estética, el diseño de vestuarios tradicionales y tocados en la danza folclórica colombiana, entendidos como expresiones de identidad, memoria y lenguaje escénico.

Un espacio para el aprendizaje, la creación y el diálogo

Cone ste taller podrás tener una mirada integral del diseño de vestuario para el cuerpo en movimiento, con un enfoque en:

Principios de patronaje y confección adaptados a la danza

Técnicas artesanales para la creación de tocados

Análisis visual de trajes tradicionales y sus cargas simbólicas

Ejercicios prácticos y exposición de piezas reales

Este espacio también te permitirá conocer de cerca las creaciones del maestro Rafael Acero, quien compartirá su experiencia como diseñador, coreógrafo y pedagogo con más de 36 años de trayectoria.

Rafael Acero: experiencia, conocimiento y trayectoria

Rafael Acero es doctor en Artes y Ciencias del Arte, doctor en estudios artísticos, y cuenta con una maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas y una formación especializada en dirección coreográfica. Su trabajo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por su capacidad de unir el arte escénico con la memoria cultural viva de las comunidades.

Durante el taller, podrás tener una mirada profunda al vestuario como herramienta narrativa, destacando su rol en la construcción de significados dentro de la escena folclórica colombiana.

Vestir la danza: una experiencia de tradición e innovación

Este taller-conversatorio es una invitación a mirar el folclor desde sus hilos, formas y texturas, reconociendo que cada prenda cuenta una historia, y que el vestuario no solo viste al cuerpo, sino también al espíritu de la danza.