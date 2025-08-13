Conozca  las marchas y manifestaciones en Bogotá del 13 al 16 de agosto de 2025

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del martes 12 al sábado 16 de agosto de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!

Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

Agenda de movilizaciones en Bogotá del 13 al 16 de agosto de 2025

Miércoles 13 de agosto

11:00 a. m. – Plantón por el asesinato de Miguel Uribe

Plaza de Bolívar.

También pedes conocer: Trabajo sí hay en Bogotá: 611 vacantes para jóvenes hasta el 16 de agosto

Jueves 14 de agosto

12:00 p. m. – Plantón: ¿Valen más los negocios que las vidas palestinas?

Agencia Nacional de Minería en avenida calle 26 con carrera 59.

– Plantón: ¿Valen más los negocios que las vidas palestinas? Agencia Nacional de Minería en avenida calle 26 con carrera 59. 1:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Canelazo por qué el hambre no se resuelve con balas

Parque Nacional

Convoca: Histeria Colectiva

Viernes 15 de agosto

10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Gran olla popular articulada por la memoria de Camila y Camilo – No han muerto, siguen ardiendo.

Parque Metropolitano El Porvenir

– Evento cultural con reivindicaciones: Gran olla popular articulada por la memoria de Camila y Camilo – No han muerto, siguen ardiendo. Parque Metropolitano El Porvenir 5:30 p. m. – Plantón: El carbón colombiano sigue llegando a Israel

Ministerio de Comercio en carrera 13 con calle 28.

Sábado 16 de agosto

1:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Golpe de Barrio

Parque Metropolitano El Porvenir de Bosa.

Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá