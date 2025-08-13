    • Bogotá

    Conozca  las marchas y manifestaciones en Bogotá del 13 al 16 de agosto de 2025

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Conoce manifestaciones y marchas en Bogotá del 12 a 16 de agosto 2025 Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.

    La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del martes 12 al sábado 16 de agosto de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!

    Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

    Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

    Agenda de movilizaciones en Bogotá del 13 al 16 de agosto de 2025

    Miércoles 13 de agosto

    • 11:00 a. m. – Plantón por el asesinato de Miguel Uribe
      Plaza de Bolívar.

    Jueves 14 de agosto

    • 12:00 p. m. – Plantón: ¿Valen más los negocios que las vidas palestinas?
      Agencia Nacional de Minería en avenida calle 26 con carrera 59.
    • 1:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Canelazo por qué el hambre no se resuelve con balas
      Parque Nacional
      Convoca: Histeria Colectiva

    Viernes 15 de agosto

    • 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Gran olla popular articulada por  la memoria de Camila y Camilo – No han muerto, siguen ardiendo.
      Parque Metropolitano El Porvenir
    • 5:30 p. m. – Plantón: El carbón colombiano sigue llegando a Israel
      Ministerio de Comercio en carrera 13 con calle 28.

    Sábado 16 de agosto

    • 1:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Golpe de Barrio
      Parque Metropolitano El Porvenir de Bosa.

    Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá

    • Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.
    • Planea tus rutas con anticipación y ten en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
    • Si participas en una manifestación, hazlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.

