Conozca las marchas y manifestaciones en Bogotá del 13 al 16 de agosto de 2025
Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.
La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del martes 12 al sábado 16 de agosto de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!
Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.
Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.
Agenda de movilizaciones en Bogotá del 13 al 16 de agosto de 2025
Miércoles 13 de agosto
- 11:00 a. m. – Plantón por el asesinato de Miguel Uribe
Plaza de Bolívar.
Jueves 14 de agosto
- 12:00 p. m. – Plantón: ¿Valen más los negocios que las vidas palestinas?
Agencia Nacional de Minería en avenida calle 26 con carrera 59.
- 1:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Canelazo por qué el hambre no se resuelve con balas
Parque Nacional
Convoca: Histeria Colectiva
Viernes 15 de agosto
- 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Gran olla popular articulada por la memoria de Camila y Camilo – No han muerto, siguen ardiendo.
Parque Metropolitano El Porvenir
- 5:30 p. m. – Plantón: El carbón colombiano sigue llegando a Israel
Ministerio de Comercio en carrera 13 con calle 28.
Sábado 16 de agosto
- 1:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Golpe de Barrio
Parque Metropolitano El Porvenir de Bosa.
Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá
- Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.
- Planea tus rutas con anticipación y ten en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
- Si participas en una manifestación, hazlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.