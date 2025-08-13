Cultura y teatro este 13 de agosto con “El semáforo” en el Jorge Eliécer Gaitán

Foto: Idartes

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa celebramos nuestras historias urbanas con ‘El semáforo’ de Fredy Ayala en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Inspirada en la avenida Circunvalar con calle 26 y en las historias del barrio La Macarena, esta propuesta del Instituto Distrital de las Artes presenta a dos singulares protagonistas: una avenida y un semáforo miope. A través de un relato caótico y carnavalesco, el cuentero teje escenas que giran en torno a este aparato de tránsito que, tras sufrir un daño técnico y fenomenológico, se convierte en el eje de una historia tan absurda como fascinante.

El público se encontrará con dos relatos entrelazados: el del narrador, que viste el mismo traje de su primera comunión, y el de una ciudad que refleja, en sus símbolos y espacios, las huellas del abandono social.

Detalles del evento:

Fecha: 13 de agosto de 2025

Hora: 7:00 p. m.

Lugar: Sala Gaitán, Teatro Jorge Eliécer Gaitán (Carrera 7 No. 22 – 47)

Entrada libre