Ecopetrol destaca utilidades de $4,9 billones en primer semestre de 2025; sin embargo cayeron 46,4% respecto al mismo periodo del año anterior

–El Grupo Ecopetrol reportó una utilidad neta de $1,8 billones durante el segundo trimestre de 2025, «cifra sustentada en los buenos avances operativos pero impactada por fenómenos como la caída en el precio del crudo en -22%, la inflación y nuevos impuestos. Sin factores externos, la utilidad habría sido de $3,2 billones».

Sin embargo, los analistas advierten que las ganancias de Ecopetrol cayeron un 46,4% si se compara con el mismo periodo del año anterior, cuando sumaron $3,37 billones y adicionalmente, sus ingresos registraron una reducción de 9,1 por ciento, ya que llegaron a 29,7 billones de pesos durante el trimestre.

El exministro José Manuel Restrepo Abondano, afirmó que «la caída de ECOPETROL es triste porque siempre ha sido la joya de la corona en Colombia»

Añadió que «mucho tendrá que hacerse para sacar adelante de nuevo esta compañía que se merece un mejor futuro» y al respecto lo que, en su concepto, debe hacerse:

1. Volver de nuevo sobre la firma de nuevos contratos de exploración de gas y petróleo

2. Volver de nuevo sobre la exploración no convencional en Colombia y el exterior

3. Mejorar los niveles de eficiencia operativa y financiera

4. Mejorar en inversión productiva con visión de negocio de largo plazo

5. Fortalecimiento del papel de Ecopetrol en la transición energética y en la mirada hacia nuevas formas de energía y en la industrialización del sector energético.

De acuerdo con Ricardo Roa Barragán, presidente de la compañía, la utilidad neta en el primer semestre del año totalizó $4,9 billones, es decir, 79% de la afectación explicada por factores externos y el remanente por eventos de entorno local.

Respecto al bajonazo de las utilidades, Roa Barragán lo atribuyó a la caída del precio del petróleo brent que ha sido sujeto de una constante volatilidad en el primer semestre del año, impulsado por coyunturas internacionales como la política arancelaria impuesta por el presidente de EE.UU., Donald Trump, así como el conflicto entre Israel e Irán.

Roa Barragán destacó en su informe, además de los buenos resultados económicos, que en el primer semestre se alcanzó la mayor producción en ese periodo desde 2015, con 751 mil barriles/día equivalentes, y 755 mil barriles/día en el segundo trimestre, impulsada por los pozos Caño Sur, CPO-09 y la operación en Permian.

De otro lado, los volúmenes transportados llegaron a un millón 88 mil barriles/día, mientras la carga en las refinerías llegó a 405 mil barriles/día.

El presidente de Ecopetrol mencionó cuáles han sido los principales avances del Grupo en el periodo de análisis:

– Energía renovable: adquisición del 100% del proyecto eólico Windpeshi (205 MW) en La Guajira.

– Gas importado: primera comercialización de gas importado de largo plazo en Colombia (60 Gbtud), mediante contratos de 4 y 5 años.

– Inversiones por US$2.852 millones en el primer semestre de 2025; el 86% de estos recursos se destinó a proyectos de crecimiento y generación de valor futuro.

– La distribución geográfica fue 62% en Colombia, 17% en Brasil, 15% en Estados Unidos y 6% en otras regiones.

– El 59% de las inversiones se enfocó en seguridad energética y generación de caja, mientras que el restante se dirigió a iniciativas de transición energética.

– Plan de eficiencias: se generaron beneficios por $2,2 billones (27% más frente al plan), principalmente en Opex (costos de producción) e ingresos.

– Se logró un avance del 80% en el plan de reducción de costos y gastos, con efectos positivos en Ebitda, flujo de caja, deuda y Capex (activos y equipos de largo plazo).

– En hidrocarburos se optimizaron $1,5 billones, con mejoras en costos de levantamiento, energía y perforación.

– Se invirtieron $180 mil millones en el portafolio de Desarrollo Territorial Sostenible.

Según el informe, Ecopetrol continúa liderando en sosTECnibilidad, con los siguientes logros:

– Se espera superar la meta de 900 Mw de capacidad instalada en energías renovables.

– Se logró una reducción de 242 mil toneladas de CO?e, superando en 132% la meta de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

– Se reutilizaron 44 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes al 82% del agua utilizada en las operaciones del trimestre.

– Durante el trimestre se culminaron seis iniciativas de Obras por Impuestos, con una inversión de $43 mil millones. Además, se destinaron $180 mil millones al Portafolio de Desarrollo Territorial Sostenible, y se conectaron cerca de 20 mil nuevas familias de estratos 1 y 2 al servicio de gas domiciliario.

Los resultados del segundo trimestre y primer semestre de 2025 reflejan el compromiso del Grupo Ecopetrol con el fortalecimiento de sus operaciones, la expansión del portafolio de exploración y la optimización de inversiones. A pesar de los desafíos del entorno, la compañía ha logrado mitigar sus efectos mediante eficiencias y flexibilidad operativa, asegurando una operación sostenible en el largo plazo, concluye el informe.