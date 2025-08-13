Gobierno Nacional pacta ajuste salarial para 1,2 millones de servidores públicos de 1.9%, «el más alto en los últimos doce años»

–En el marco del proceso de la Negociación Nacional Estatal 2025, iniciado el pasado 16 de abril y culminado el 23 de mayo de 2025, los ministerios de Hacienda, Trabajo e Igualdad firmaron un acuerdo salarial con los sindicatos estatales que establece un incremento real de salarios del 1.9 por ciento.

“De 1.7% promedio anual entre los años 2023 y 2026, frente a incrementos del 1.32 y 1%, promedio anual de los gobiernos anteriores. De hecho, en el 2026, tendremos un incremento real del 1.9%, el más alto en los últimos doce años”, precisó el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas.

«Este incremento en los salarios de los trabajadores estatales, sumado a los esfuerzos hechos para avanzar en procesos de nivelación salarial, reconocimiento de bonificaciones y primas, que históricamente fueron desconocidas para este sector, han significado un aliento presupuestal anual de 3 billones, es decir, de 0.5% del PIB anual. Esta es la magnitud del compromiso del Gobierno Nacional», puntualizó Ávila Plazas, quien oficializó el acuerdo con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, la viceministra del ministerio de la Igualdad, Charlotte Callejas, la directora de del Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), Mariela Barragán y la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Irene Molina, en presencia de representantes de las principales confederaciones y federaciones sindicales del país.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, destacó como un «logro histórico» la firma del Acuerdo Nacional Estatal 2025, para más de 1,2 millones de servidores públicos.

«En tiempo récord y con voluntad política, pactamos cerca de 60 puntos que mejoran salarios, primas, garantías sindicales y condiciones de salud y seguridad en el trabajo», subrayó.

1/?“Hoy celebramos un acuerdo histórico que beneficiará a más de 1,2 millones de funcionarias/os públicos. Un compromiso mutuo que fortalece los derechos laborales y marca un antes y un después en la negociación colectiva en Colombia”, @AntonioSanguino ??#ConDignidadCumplimos pic.twitter.com/EOc2tJQhqh — MinTrabajo (@MintrabajoCol) August 12, 2025

En efecto, de las noventa y cuatro peticiones agrupadas en el pliego único de solicitudes se acordaron sesenta orientadas a garantizar la dignidad laboral de los empleados públicos.

“Hemos vivido tiempos muy difíciles en las últimas décadas donde la supervivencia del movimiento sindical fue casi un acto de resistencia, importante para la sociedad colombiana, y afortunadamente aun contamos con una fuerza sindical que se moviliza, actúa e interlocuta con todos los sectores de la vida social y política del país”, sostuvo el ministro Ávila. Y añadió que estamos en “un tiempo de recuperación y de fortalecimiento para que el movimiento sindical vuelva a jugar el papel estratégico y fundamental que debe liderar en el país”.

El ministro Ávila recordó que el compromiso del gobierno ha sido el de garantizar la búsqueda de caminos y de recursos para viabilizar la materialización y la continua dignificación de la labor pública en medio de la sostenibilidad de las finanzas públicas en el corto y mediano plazo en Colombia pese a las dificultades derivadas de las rigideces con las que el gobierno del cambio recibió el balance presupuestal y fiscal del país.

“Es bueno anotar que para todo el país son conocidas las inmensas dificultades fiscales que estamos viviendo, pero ello no fue motivo para que el gobierno no realizará los esfuerzos necesarios para garantizar que los trabajadores estatales tuvieran un reconocimiento y unos ajustes en términos de reivindicaciones salariales y de otras áreas para mejorar sus condiciones de vida”, puntualizó.

“En ese contexto quiero manifestarle al movimiento de trabajadores estatales que los compromisos del gobierno en esta materia son rígidos en el sentido de que deben ser cumplidos. […] Felicitaciones para las centrales y reciban un saludo fraterno de compañeros como hemos sido durante muchos años, y de parte del presidente de la Republica y de todo

el Gobierno Nacional”, concluyó el ministro de Hacienda.

Las confederaciones presentes fueron: CUT, CGT, CTC, CNT, UTC, CATFEM, CUT-FL, CTU-USCTRAB, CONFEDERACIÓN SER NACIÓN

Las Federaciones: FECODE, FENALTRASE, UTRADEC, FECOTRASERVIPUBLICOS, PROPAIS, FENDIDOC, FEDETRADH, FENASER, FENEC, FUERSA, FENALTRAESP-FEDETCO, UNETE, FEN, FECOSPEC, FETRACOL, FEDEUSCTRAB EDUCACION, FEDEUSCTRAB NACIONAL, FEDEUSCTRAB ESTATAL, FEDEUSCTRAB AMBIENTAL, FEDEUSCTRAB DDHH, FEDEUSCTRAB DEPORTE, FEDEUSCTRAB AFRO, FEDEUSCTRAB TRANSPORTE, FEDEUSCTRAB SOCIAL, URPP, FEDETRANTICO, F.T.C FEM, FEDEASONAL, FEDETRAN, UGT, FEMPUCUN, FENALTRASERPUB, FEDEUNEJUDICOL, FEDECOMUNIDADES, FENABOCOL, FENASCOL, FETRAN.