Obra de estabilización en Villa del Cerro de Chapinero, ya tiene 35 % de avance

Foto:Alcaldía Local de Chapinero

La Alcaldía Local de Chapinero avanza en la obra de estabilización en la ladera del barrio Villa del Cerro, ubicada en la Calle 45B entre carreras Cuarta B Este y Quinta B Este. El sector presenta inestabilidad geológica desde hace varios años, lo que ha generado afectaciones en viviendas y riesgo para la comunidad.

El terreno registra un movimiento de masa tipo reptación, caracterizado por un desplazamiento lento y continuo que, con el tiempo, ha comprometido la estabilidad del suelo. En el pasado, la comunidad implementó muros como medida de contención, pero estos fueron superados por las condiciones del terreno y las lluvias.

Este sector, gracias a un estudio adelantado por las entidades de Bogotá (contrato 106 de 2013), fue identificado como uno de los tres puntos de mayor riesgo en la localidad. Debido a esto, la administración local actual priorizó esta intervención, que cuenta con una inversión de $ 1.321 millones y hace parte del presupuesto local 2021-2024.

El proyecto contempla seis meses de ejecución: tres para la actualización de estudios y diseños, debido a cambios en la topografía desde la elaboración del diagnóstico inicial, y tres para la fase de construcción.

La obra utiliza un sistema de mallas de alta resistencia con tecnología suiza y anclajes pasivos. Este método reemplaza el concreto tradicional y está diseñado para retener el material en movimiento y evitar el avance del deslizamiento.

La entrega de esta obra está programada para septiembre. Con esta intervención, desde la Alcaldía Local de Chapinero y las entidades de Bogotá con sus equipos de Gestión del Riesgo se busca reducir el riesgo de deslizamientos, proteger la infraestructura cercana y mejorar las condiciones de seguridad para los habitantes del sector.