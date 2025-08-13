Línea 1 del Metro de Bogotá tendrá 16 estaciones: características y otros datos

Foto: Empresa Metro de Bogotá

Con la construcción activa de este megaproyecto, muchos ciudadanos se preguntan cómo serán las estaciones de este sistema que promete cambiar para siempre la forma en que nos movemos por Bogotá.

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB), todas las estaciones contarán con arquitectura bioclimática, lo que significa que se minimizará el uso de los sistemas de aire acondicionado, reduciendo los costos operativos. Además, deberán cumplir con los requisitos para la certificación Bogotá Construcción Sostenible. Se incluirá sistema para recolección de aguas lluvias para reutilizar en todas las estaciones.

Dentro de las estaciones también se contemplan espacios operativos y técnicos necesarios para la operación del sistema. Además, se incluirán áreas para venta y recarga de tarjetas, baños públicos, ciclo parqueaderos y servicios de primeros auxilios, todo ello orientado a brindar el mejor servicio posible a los usuarios del Metro.

Las estaciones también contribuirán al desarrollo cultural de los usuarios y al fortalecimiento de la identidad de los sectores donde se ubican, promoviendo el arte, la cultura y la memoria.

En este sentido, se implementarán espacios como: Vitrinas para la Memoria Local, espacios para Interpretaciones artísticas, Biblio-Metros, Salones Múltiples y Áreas CADE y SuperCADE. Estos espacios buscan integrar el sistema de transporte con la vida cultural y comunitaria de la ciudad.

Se destaca que se implementarán más de 9.750 cupos de ciclo parqueaderos en todas las estaciones. De esta manera, se garantiza el apoyo a los usuarios del sistema intermodal y se complementa con los 23 km de nueva infraestructura ciclística prevista en el corredor principal del proyecto.

La Línea 1 del Metro de Bogotá estará conformada por 16 estaciones, diseñadas en función del entorno y su relación con otros modos de transporte. Para ello, se desarrollan tres tipos de estaciones:

Estación Especial:

Este diseño estará compuesto por edificios de acceso que se conectarán con la Nave Central mediante pasarelas ubicadas en su extremo oriental. Su estructura busca facilitar el ingreso y la integración con el entorno urbano.

Estaciones tipo mezzanine:

Estas estaciones, que no cuentan con edificios de acceso, destacan por su diseño funcional, compacto y robusto. Son estructuras elevadas, donde se pueden apreciar vigas y columnas de gran tamaño, ya que por encima pasarán los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Este modelo busca optimizar el flujo de pasajeros y facilitar la accesibilidad a los sistemas integrados de transporte.

Además, estarán conectadas al entorno mediante nuevos corredores peatonales, espacios arborizados y zonas de comercio, promoviendo una experiencia más humana y ordenada en el espacio público.

Estaciones descentralizadas:

Estas estaciones están conformadas por dos edificios separados —uno para el ingreso de pasajeros en sentido ascendente y otro para el descendente— conectados por una pasarela aérea que facilita el abordaje.

Un ejemplo claro de este diseño se puede ver en la localidad de Kennedy, donde las estaciones 3, 4 y 5 avanzan a pasos agigantados. Estas estructuras no solo destacan por su ingeniería, sino también por su integración armónica con el paisaje urbano.

Un reto de ingeniería: la estación 6

La estación 6 presenta desafíos aún mayores. Francisco Alejandro Camacho, ingeniero del proyecto, explica que esta obra representa un verdadero reto técnico, ya que debe integrarse directamente con el viaducto por donde circularán los trenes. Aquí, precisión, planificación y tecnología avanzada se unen para crear una estación segura, funcional y moderna.

Más que transporte: una renovación urbana

Las estaciones del Línea 1 del Metro de Bogotá serán mucho más que puntos de embarque y desembarque. Cada una está pensada como un nodo urbano: espacios con servicios, comercio, zonas culturales y lugares de encuentro.

De esta forma, ArteMetroBOG, se convierte en una estrategia cultural que busca consolidar el arte como herramienta de apropiación simbólica del Metro de Bogotá. Alrededor de las estaciones, la ciudad vivirá una verdadera transformación, con corredores más organizados, nuevas zonas verdes, iluminación moderna y un impulso al desarrollo económico local.