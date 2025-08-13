Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 13 de agosto de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 13 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 7392 – La 5ta 8 – Tarde 6584 – La 5ta 5
Culona
Día 5424 – Noche
Astro Sol
4163 – Signo Aries
Pijao de Oro
0950 – La 5ta 0
Paisita
Día 4387 – La 5ta 0 – Noche 3692
Chontico
Día 0211 – La 5ta 8 – Noche
Cafeterito
Tarde 3944 – La 5ta 5 – Noche
Sinuano
Día 4258 – La 5ta 3 – Noche
Cash Three
Día 790 – Noche
Play Four
Día 3916 – Noche
Samán
Día 0713
Caribeña
Día 4904 – La 5ta 7 – Noche
Motilón
Tarde 3261 – La 5ta 2 – Noche
Fantástica
Día 4222 – La 5ta 3 – Noche
Antioqueñita
Día 4599 – La 5ta 2 – Tarde 7557 – La 5ta 1