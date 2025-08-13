    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 13 de agosto de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 13 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 7392 – La 5ta 8 – Tarde 6584 – La 5ta 5

    Culona
    Día 5424 – Noche

    Astro Sol
    4163 – Signo Aries

    Pijao de Oro
    0950 – La 5ta 0

    Paisita
    Día 4387 – La 5ta 0 – Noche 3692

    Chontico
    Día 0211 – La 5ta 8 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 3944 – La 5ta 5 – Noche

    Sinuano
    Día 4258 – La 5ta 3 – Noche

    Cash Three
    Día 790 – Noche

    Play Four
    Día 3916 – Noche

    Samán
    Día 0713

    Caribeña
    Día 4904 – La 5ta 7 – Noche

    Motilón
    Tarde 3261 – La 5ta 2 – Noche

    Fantástica
    Día 4222 – La 5ta 3 – Noche

    Antioqueñita
    Día 4599 – La 5ta 2 – Tarde 7557 – La 5ta 1

