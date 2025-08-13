Cortes de luz este jueves 14 de agosto de 2025 en Bogotá y Mosquera

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este jueves 14 de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Mosquera, Cundinamarca.

Localidad de Bosa

Barrio San Bernardino I. De la calle 75 sur a calle 77 sur entre carrera 76 a carrera 78 – Desde las 07:00 a. m. a las 05:30 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio El Paraíso. De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 39 a calle 41 – Desde las 08:30 a. m. a las 05:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio El Mochuelo III. Vereda Mochuelo Bajo – Desde las 08:30 a. m. a las 05:30 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio Belén Fontibón. De la carrera 111 a carrera 114 entre calle 18 a calle 21 – Desde las 08:15 a. m. a las 05:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Lusitania. De la calle 8 a calle 10 entre carrera 67 a carrera 69 – Desde las 02:00 p. m. a las 05:00 p. m.

Barrio Dindalito. De la calle 41 sur a calle 43 sur entre carrera 88 a carrera 90 – Desde las 06:45 a. m. a las 05:15 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Salazar Gómez. De la carrera 66 a carrera 68 entre calle 11 a calle 13 – Desde las 08:00 a. m. a las 05:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Aures. De la carrera 97 a carrera 99 entre calle 128 a calle 133 – Desde las 08:15 a. m. a las 05:00 p. m.

Barrio Costa Azul. De la calle 135 a calle 138 entre carrera 102 a carrera 104 – Desde las 07:45 a. m. a las 05:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Paulo VI. De la calle 52 a calle 54 entre carrera 58 a carrera 60 – Desde las 08:00 a. m. a las 05:00 p. m.

Localidad de Tunjuelito

Barrio Samoré. De la calle 46 sur a calle 48 sur entre carrera 28 a carrera 30 – Desde las 07:30 a. m. a las 05:00 p. m.

Localidad de Usme

Barrio Los Soches. De la carrera 15 este a carrera 17 este entre calle 86 sur a calle 88 sur – Desde las 09:00 a. m. a las 02:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Mosquera

De la carrera 0 a carrera 2 entre calle 3 a calle 7. Desde las 09:00 a. m. a las 03:30 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.