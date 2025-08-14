Centro Democrático continuará campaña para escoger en consulta candidato único tras la muerte de Miguel Uribe; David Luna propone «una sola candidatura para la oposición»

–La senadora María Fernanda Cabal anunció este jueves que el partido Centro Democrático ha decidido continuar las actividades de campaña con los cuatro precandidatos, teniendo en cuenta una reunión del 23 de julio en Llanogrande con el Presidente Uribe, donde nos comprometimos a que, si Miguel se recuperaba, sería el candidato único para enfrentar la consulta de marzo».

La precandidata señaló, además: «El trágico desenlace que vivimos con la pérdida de nuestro compañero, hace que hoy continuemos con la misión de defender sus ideas de seguridad y el legado del presidente Uribe».

Y puntualizó: «En el mes de octubre tendremos candidato único, a través de una encuesta internacional».

Igualmente afirmó: «Aquí no puede entrar nadie que no haya estado en el proceso que viene desde hace más de un año. Aquí no pueden entrar santistas, ni travestis de la política ni camuflados porque ya fue suficiente».

Advirtió finalmente que «los demás tendrán que recoger firmas o buscar el aval de un partido diferente y aspirar a ser recibidos en marzo en la consulta interpartidista”:

“Quiero anunciarle al país que el Centro Democrático ha decidido continuar las actividades de campaña con los cuatro precandidatos, teniendo en cuenta una reunión del 23 de julio en Llanogrande con el Presidente Uribe, donde nos comprometimos a que, si Miguel se recuperaba, sería… pic.twitter.com/D8hsyYiFvv — Prensa María Fernanda Cabal (@CabalPrensa) August 14, 2025

Por su parte, David Luna, planteó que Colombia exige unidad y por lo tanto «una sola candidatura para la oposición» y anunció que se despoja «de toda vanidad para lograr ese acuerdo, ya sea para portar las banderas de la unidad o para cargar la maleta de otro hombre o mujer que la honre».