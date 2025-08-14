Perú: Fiscalía inició investigación a los dos colombianos capturados por realizar estudios topográficos en la isla Santa Rosa

–La Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla anunció este jueves que inició investigación preliminar contra los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez y John Amia, y los que resulten responsables del presunto delito de atentado contra la soberanía nacional en la modalidad de actos dirigidos a someter a la república a la dominación extranjera. «Ello porque dichos implicados habrían realizado estudios topográficos en la parte sur de la isla Santa Rosa, en Loreto», notificó.

De acuerdo con las primeras indagaciones del fiscal adjunto provincial Rodolfo Sifuentes Vargas, los ciudadanos fueron detenidos y trasladados hasta la comisaría de Santa Rosa, puesto que habrían intentado establecer la ubicación del territorio nacional como parte del territorio colombiano.

Ante ello se dispuso realizar la inspección técnico policial del lugar de los hechos, recabar las declaraciones de los investigados y los efectivos policiales que los detuvieron, recabar los videos fílmicos de los implicados, entre otras diligencias. También se ofició a la Superintendencia de Migraciones para conocer la situación del ingreso legal o ilegal de los extranjeros al territorio peruano.

Mediante estas acciones, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la persecución de delitos que atentan contra la soberanía e integridad nacional.