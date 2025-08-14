Cortes de luz este viernes 15 de agosto de 2025 en Bogotá y Tocancipá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este viernes 15 de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Tocancipá, Cundinamarca.

Localidad de Chapinero

Barrio La Cabrera. De la calle 85 a calle 87 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 08:30 a. m. a las 05:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Pasquilla. Vereda Pasquilla – Desde las 07:45a. m. a las 05:15 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio El Dorado Industrial. De la carrera 118 a carrera 120 entre calle 76 a calle 78 – Desde las 08:30 a. m. a las 02:00 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio La Esperanza Norte. De la calle 25 a calle 27 entre carrera 68 a carrera 70 – Desde las 07:00 p. m. del 15/08/25 a las 06:00 a. m. del 16/08/25.

Localidad de Kennedy

Barrio Ciudad Kennedy Norte. De la carrera 78 a carrera 81 entre calle 1 a calle 3 – Desde las 07:00 a. m. a las 05:30 p. m.

Barrio La Campiña. De la calle 39 sur a calle 41 sur entre carrera 71 a carrera 73 – Desde las 07:00 a. m. a las 06:00 p. m.

Barrio Provivienda Occidental. De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 38 sur a calle 40 sur – Desde las 07:00 a. m. a las 06:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Estación Central. De la calle 12 a calle 17 entre carrera 34 a carrera 37 – Desde las 08:00 a. m. a las 05:30 p. m.

Barrio Los Ejidos. De la calle 14 a calle 18 entre carrera 35 a carrera 38 – Desde las 08:00 a. m. a las 05:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Casablanca Suba Urbano. De la carrera 51 a carrera 55 entre calle 220 a calle 224 – Desde las 08:00 a. m. a las 05:00 p. m.

Barrio Casablanca Suba. De la calle 221 a calle 223 entre carrera 53 a carrera 59 – Desde las 08:15 a. m. a las 05:00 p. m.

Localidad de Tunjuelito

Barrio Fátima. De la carrera 33 a carrera 35 entre calle 49 sur a calle 51 sur – Desde las 08:00 a. m. a las 04:00 p. m.

Barrio Samoré. De la carrera 31 a carrera 33 entre calle 49 sur a calle 52 sur – Desde las 08:00 a. m. a las 04:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio La Carolina. De la carrera 11 a carrera 15 entre calle 126 a calle 128 – Desde las 07:30 a. m. a las 05:45 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Tocancipá, Cundinamarca

Vereda Verganzo. Desde las 08:00 a. m. a las 05:00 p. m.