Resultados de las loterías y chances de este jueves 14 de agosto de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 14 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 2633 – La 5ta 4 – Tarde 5004 – La 5ta 0
Culona
Día 4945 – Noche
Astro Sol
5684 – Signo Acuario
Pijao de Oro
9508 – La 5ta 9
Paisita
Día 0449 – La 5ta 1 – Noche
Chontico
Día 8837 – La 5ta 3 – Noche
Cafeterito
Tarde 1608 – La 5ta 7
Sinuano
Día 9259 – La 5ta 5 – Noche
Cash Three
Día 348 – Noche
Play Four
Día 1318 – Noche
Samán
Día 1083
Caribeña
Día 7598 – La 5ta 8 – Noche
Motilón
Tarde 0741 – La 5ta 1 – Noche
Fantástica
Día 6075 – La 5ta 6 – Noche
Antioqueñita
Día 9993 – La 5ta 1 – Tarde 1218 – La 5ta 9