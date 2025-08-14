    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este jueves 14 de agosto de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 14 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 2633 – La 5ta 4 – Tarde 5004 – La 5ta 0

    Culona
    Día 4945 – Noche

    Astro Sol
    5684 – Signo Acuario

    Pijao de Oro
    9508 – La 5ta 9

    Paisita
    Día 0449 – La 5ta 1 – Noche

    Chontico
    Día 8837 – La 5ta 3 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 1608 – La 5ta 7

    Sinuano
    Día 9259 – La 5ta 5 – Noche

    Cash Three
    Día 348 – Noche

    Play Four
    Día 1318 – Noche

    Samán
    Día 1083

    Caribeña
    Día 7598 – La 5ta 8 – Noche

    Motilón
    Tarde 0741 – La 5ta 1 – Noche

    Fantástica
    Día 6075 – La 5ta 6 – Noche

    Antioqueñita
    Día 9993 – La 5ta 1 – Tarde 1218 – La 5ta 9

    Ariel Cabrera
