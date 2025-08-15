Distrito advierte sobre riesgos para niñas, niños y adolescentes Emberá

Foto: Secretaría de Integración Social

La Administración distrital alerta sobre el reciente aumento de ingresos de niñas, niños y adolescentes Emberá, asentados en el Parque Nacional, ya sea por voluntad propia o por traslado realizado por la Policía de Infancia y Adolescencia ante situaciones que comprometen su integridad y bienestar.

Solo en la última semana, el Distrito ha registrado 21 ingresos al ICBF, por ello, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) se ha advertido de manera reiterada sobre los riesgos a los que están expuestos niñas, niños y adolescentes de la comunidad Emberá en el Parque Nacional, entre ellos: la presencia de vidrios y materiales peligrosos en el suelo, envases con contenido desconocido y la exposición a bajas temperaturas, lluvias y falta de resguardo que pueden provocar accidentes y enfermedades. También se ha observado a menores transitando o permaneciendo en las calles sin un adulto responsable, lo que los expone a situaciones que afectan su integridad y desarrollo.

Frente a estas situaciones que se presentan en el Parque Nacional, los equipos distritales permanecen en la zona realizando acciones de mitigación y acompañamiento a la comunidad, además, profesionales de la Secretaría de Integración Social hacen presencia permanente las 24 horas del día para atender alertas y articular respuestas con otras entidades. En julio, los servicios Centro Amar Mártires I, Mártires II y Candelaria han atendido en promedio a 87 niñas, niños y adolescentes Emberá provenientes del alojamiento temporal La Rioja y el asentamiento en el Parque Nacional, brindándoles acompañamiento integral, alimentación y actividades para su desarrollo.

En este contexto, el Distrito insiste en la importancia de que las niñas, niños y adolescentes continúen accediendo a los servicios disponibles en la ciudad —como los Centros Amar, jardines infantiles y colegios—, los cuales ofrecen espacios seguros, alimentación, acompañamiento integral y oportunidades para su desarrollo pleno.

De acuerdo con el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables de garantizar el cuidado, la alimentación, la salud, la educación y el acceso a entornos seguros para niñas, niños y adolescentes, priorizando siempre su interés superior