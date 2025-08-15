Del 16 al 18 de agosto: cierre en Portal Américas y estación Biblioteca Tintal

Fotos: TransMilenio.

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa se construye la Línea 1 del Metro de Bogotá y para continuar los avances de esta importante obra, habrá un cierre temporal en el Portal Américas y la estación de TransMilenio Biblioteca Tintal, de la localidad de Kennedy, durante el fin de semana del sábado 16 a partir de las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del lunes festivo 18 de agosto. ¡Conoce detalles aquí y planifica tus viajes!

Durante este tiempo los servicios alimentadores operarán en la estación Banderas, sus recorridos tendrán desvíos sin omitir o cambiar paraderos.

La ruta F23 operará hasta la estación Banderas y las rutas troncales 5, F32 y F60 que se dirigen hacia el Portal Américas, van a operar hasta la estación Transversal 86 donde realizarán retorno.

El Sistema también ofrece alternativas de movilidad en TransMiZonal o SITP en los paraderos ubicados en sitios estratégicos de la localidad que conectan el sector del Portal Américas con los puntos cardinales de la ciudad.

En cuando a los servicios zonales DG208, CG137, CG147, GA535, GA518, 927, 787A, GK527, GA532, GH530, GC509, GL508 y CG157 tendrán desvíos y realizarán sus paradas en puntos cercanos al Portal Américas, ubicados estratégicamente para que los usuarios puedan desplazarse en distintas direcciones.

Usuarios y usuarias de TransMilenio cuentan con la opción de recarga digital para las tarjetas personalizadas y así evitar filas. Desde los celulares, a través de la aplicación Maas pueden hacer recargas de mínimo de 10.000 pesos, la activación se realiza en los puntos de TuLlave identificados como “puntos de activación tarjeta” instalados en las estaciones, también en el lector de tarjetas de los buses zonales o desde su celular a través de NFC.

Para la activación de la recarga en puntos físicos se debe esperar mínimo 30 minutos a que la transacción llegue al sistema central, mientras que la activación desde el celular por NFC la puedes hacer en contados minutos.

Información a la comunidad

Un equipo de trabajo de atención en vía conformado por alrededor de 100 personas estará para guiar a los usuarios hacía los paraderos o estaciones alternas.

El equipo está conformado por integrantes de la Policía Nacional, gestores de convivencia, anfitriones del Sistema, personal de Recaudo Bogotá, vigilancia privada, personal de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), guías y agentes de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), y colaboradores sociales y de seguridad de la Empresa Metro de Bogotá (EMB).

Puedes verificar los puntos de parada, horarios y días de operación de las diferentes rutas en la página web https://bit.ly/3JcprdB, además puedes recibir información sobre novedades de operación en tiempo real en el canal de WhatsApp y planear tus viajes a través de la aplicación TransMiApp.