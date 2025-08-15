El PIB creció 2,1% en segundo trimestre del año en Colombia: DANE

–En el segundo trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto, PIB, en su serie original, creció el 2,1%, respecto al mismo periodo del año anterior, informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Y el gasto de consumo final de los hogares fue del 3,7%.

Según el reporte, en mayor proporción, las familias destinaron sus recursos a:

– Recreación y Cultura: 7,2%

– Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,9%

– Prendas de vestir y calzado: 5,0%

– Transporte: 4,8%

– Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar: 7,6%

El DANE establece que en el segundo trimestre de 2025, comparado con el primer trimestre, el crecimiento fue de 0,5%, en su serie ajustada por efecto estacional y calendario.

Las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica del valor agregado son:

– Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida, con un crecimiento de 5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual).

– Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca creció 3,8% (contribuyen 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).

– Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crecieron 1,8% (contribuyen 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).

Durante el primer semestre de 2025, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presentó un crecimiento de 2,4%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida, con un crecimiento de 4,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual).

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 5,3% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio, con 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario creció 0,5%. Las actividades con mayor crecimiento trimestral son:

• Información y comunicaciones, 2,3%.

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, 1,5%.

• Industrias manufactureras, 1,0%.

Los sectores que cayeron en el segundo trimestre del año son la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, con una reducción del 9,7%. Registraron una contribución negativa de 3,5 puntos porcentuales a la variación anual. También las actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil, que registraron un retroceso de 3,9%. Su aporte fue -0,9 puntos porcentuales.

Igualmente, la extracción de petróleo crudo y gas natural, así como las actividades de apoyo para la explotación de estos recursos, presentó una disminución de 6,9% en su tasa de crecimiento anual. La mayor contracción se dio en la extracción de minerales metalíferos, con una reducción de 20%, seguida por la extracción de carbón de piedra y lignito, que retrocedió 14,6%.