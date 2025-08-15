Muere otro militar en ataque con drones del Eln, ahora en el sur de Bolívar; 7 uniformados resultaron heridos

–El Comando de la Brigada 19 del Ejército confirmó este viernes la muerte de un soldado en un ataque del Eln con explosivos lanzados desde drones en la vereda La Pradera, del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar. Otros siete uniformados resultaron heridos.

Según el comunicado de la brigada, la víctima mortal fue soldado profesional Jhon Redondo Jiménez, quien a pesar de los esfuerzos de los enfermeros de combate y el personal médico, falleció durante la extracción a un hospital de la ciudad de Bucaramanga.

Los siete soldados profesionales resultaron por fortuna con heridas leves, producto de esquirlas.

Tras este ataque, las unidades militares desplegaron maniobras ofensivas adicionales para asegurar el sector y determinar la ubicación de cuatro militares más que integraban el dispositivo de seguridad en la zona, subraya el comunicado.

«?Este Comando rechaza de manera categórica este acto terrorista que atenta no solo contra la vida e integridad de nuestras tropas, sino también contra la tranquilidad y seguridad de la población civil. Este tipo de acciones constituyen una clara violación de los derechos humanos», puntualiza.

Además, envía un sentido mensaje de condolencias a los familiares, compañeros y amigos del soldado fallecido. «Él será recordado como un hombre comprometido con la defensa y seguridad de Colombia».

Igualmente destaca que un equipo interdisciplinario del Ejército Nacional brinda acompañamiento psicosocial, jurídico y espiritual a su núcleo familiar en este momento de duelo.

Finalmente indica que las operaciones militares que adelanta la Brigada 19 en el sur de Bolívar continúan de forma sostenida para enfrentar el accionar delictivo de grupos armados ilegales y con ello salvaguardar la seguridad de sus comunidades.