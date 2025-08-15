Régimen de Maduro no es un gobierno es una organización criminal, afirma Marco Rubio y el senador Bernie Moreno asegura que Maduro no va más allá de finales de este año

–El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó la importancia de detener la droga que los cárteles, incluyendo el Cártel de los Soles liderado en Venezuela por Nicolás Maduro, buscan traficar hacia Estados Unidos. En declaraciones que concedió en Washington, Rubio advirtió que el régimen venezolano no es un gobierno, sino una organización criminal que constituye una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos.

«El cartel de los Soles es una de las organizaciones criminales más amplias que existen en el hemisferio, que desafortunadamente no se le ha prestado suficiente atención. Es un cartel que hoy en día está encausado en las cortes federales de Estados Unidos. No es un gobierno, el régimen de Maduro no es un gobierno, es una organización criminal», precisó Rubio.

Y añadió: «La pregunta, si me lo permiten en inglés, es simplemente si las fuerzas estadounidenses participarán en el Hemisferio Occidental y perseguirán a los narcotraficantes y las redes de narcotráfico. Hay grupos narcoterroristas designados que operan en la región. Algunos de ellos utilizan el espacio aéreo internacional y las aguas internacionales para transportar veneno a Estados Unidos. Y esos grupos serán confrontados. El Presidente lo ha dejado claro desde el momento en que asumió el cargo».

En Cartagena, Colombia, el senador estadounidense Bernie Moreno, se refirió también al cartel de los soles y pronosticó que Nicolás Maduro no terminará este año en el cargo:

«No toleraremos a un narcoterrorista que inflija daño a los Estados Unidos. Trataremos a los terroristas como Estados Unidos los ha tratado en el pasado. No lo veo en el cargo más allá de finales de este año».

Biernie participó en Cartagena a un coloquio con el exministro de Defensa colombiano y exembajador en Washington Juan Carlos Pinzón, en el X Congreso Empresarial Colombiano, luego de haber asistido en Bogotá al funeral del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En declaraciones a la FM, el congresista republicano reiteró que el régimen de Maduro “se acaba este año”.

Agregó que Maduro “no representa a la gente de Venezuela”, calificándolo como “narcotraficante” y “terrorista” y recordó la recompensa por el gobierno estadounidense de “más del doble que la que se ofreció por Osama Bin Laden”, para incentivar acciones para su captura. También señaló que Estados Unidos ha incautado 600 millones de dólares en propiedades, vehículos y efectivo vinculados al mandatario venezolano y destacó que las fuerzas militares estadounidenses ya operan en el mar Caribe y el Golfo de México para interceptar rutas de narcotráfico.

Bernie también visitó al expresidente Álvaro Uribe Vélez en su finca en Llano Grande donde cumple detención domiciliaria