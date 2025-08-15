Múltiple choque de 2 buses del Sitp, un colectivo y un vehículo particular deja 43 heridos en Bogotá
–A 43 se eleva e número de personas lesionadas, afortunadamente ninguna grave, en un aparatoso choque múltiple que involucró 2 buses de Transmilenio, un colectivo y un vehículo particular en la avenida Boyacá con Primero de Mayo, sentido Sur – Norte, en la Localidad de Kennedy, al sur de la capital de la República, por causas que son materia de investigación.
En principio, la Secretaría de Movilidad indicó que el accidente se produjo al parecer cuando el conductor de un bus del SITP colisionó contra un separador de la avenida, perdió el control y atropelló a otros tres vehículos del mismo sistema de transporte público y un vehículo particular.
Las personas heridas, entre ellas 26 mujeres, una embarazada, 17 hombres y un menor de edad, fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos la Clínica de Occidental, Medical Proinfo, Ortopédico de las Américas y las unidades asistenciales del sistema de salud de Kennedy, Tintal y Bosa.
[10:26 a.m.] #MovilidadAhora se habilita la movilidad en la calzada lenta de la Av. Boyacá con Av. Primero de Mayo, en sentido Sur – Norte.
?Continúa el cierre vial en la calle 37 Sur, en sentido Occidente – Oriente.
Grupo Guía y Agentes Civiles regulan el trafico en la zona. https://t.co/eJ1i9OmYoY pic.twitter.com/hasj2HIfsW
— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 15, 2025