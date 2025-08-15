Recompensa de $100 millones por captura de asesinos de dos policías en el cauca; les dispararon por la espalda

–Como Sergio Andrés Trujillo y Jordan Isaac Rosado Salles, ambos de 25 años, fueron identificados los dos integrantes de la Policía de Carabineros que fueron asesinados la víspera por elementos desconocidos que les dispararon a quemarropa por la espalda en el centro del municipio de Morales, en el departamento del Cauca.

La gobernación del Cauca anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a identificar, ubicar y capturar a los responsables del doble homicidio ejecutado cuando realizaban labores de control en el casco urbano.

Según la secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, los asesinos llegaron a pie hasta donde se encontraban los uniformados y luego de dispararles y que cayeran mortalmente heridos, se apoderaron de sus armas de dotación y huyeron corriendo haciendo disparos al aire.

La Policía responsabilizó del doble crimen a elementos del frente Jaime Martínez del autodenominado estado mayor central de las disidencias de Iván Mordisco, conocidos con los alias de chamo, el paisa, Akat, pastuso, Andrés Salazar, Franchesco y Yinna.

Ayúdenos a identificar y capturar a los responsables del homicidio de nuestros policías en Morales, Cauca, en hechos ocurridos el día 14/08/2025.

Recompensa: hasta $100 millones.

? 3213947768 – 3203023893

? decau.sijin@policia.gov.co

Absoluta reserva. @GobCauca pic.twitter.com/auJIgc3kDs — Departamento de Policía Cauca (@PoliciaCauca) August 15, 2025

Al respecto, la secretaria de Gobierno indicó que el ataque podría estar relacionado con el aniversario de la muerte de alias «Jaimito», cabecilla de esa estructura criminal.

“Cada que existen este tipo de aniversarios se presentan, en diferentes municipios donde delinquen estas estructuras, situaciones que complejizan la percepción de seguridad en el departamento”, señaló la funcionaria.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, condenó el crimen e hizo «un llamado urgente al Alto Comisionado para la Paz para que se generen espacios integrales y efectivos que permitan que esta violencia cese, y que tanto la población civil como nuestra Fuerza Pública dejen de sufrir las consecuencias de los grupos armados ilegales».

«En el Cauca, seguiremos unidos para defender la vida y fortaleceremos la institucionalidad y el trabajo comunitario para recuperar la tranquilidad que los violentos insisten en arrebatarnos», precisó el mandatario.