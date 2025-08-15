Oro y bronce para Bogotá en squash de los Juegos Panamericanos Junior

Foto: IDRD

El squash colombiano volvió a brillar en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con la contribución de los representantes del Equipo Bogotá. En la modalidad de dobles masculino, la pareja conformada por Juan José Torres y Juan Antonio Irisarri se colgó la medalla de oro tras imponerse con autoridad 2-0 (11-9 y 11-4) en apenas 22 minutos de juego frente a los argentinos Francisco Alfonso y Santiago Portabales.

La alegría continuó en la rama femenina con Ana Quijano y Camila Sabogal, quienes alcanzaron la medalla de bronce en dobles. Las bogotanas cayeron en semifinales 2-1 frente al equipo de Guatemala, que posteriormente se coronó campeón del certamen, dejando en alto el nombre del país y de la capital.

Con estas dos preseas, el squash del Equipo Bogotá reafirma su papel protagónico en el panorama deportivo nacional e internacional, aportando al medallero colombiano y demostrando que la combinación de talento, disciplina y trabajo en equipo sigue rindiendo frutos en escenarios de alto nivel.