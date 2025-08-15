Puente festivo de la Asunción: Bogotá activa el plan éxodo y retorno

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Juan Pablo Bello.

Aquí sí pasa, avanzan las acciones para mejorar la movilidad de los viajeros en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), en coordinación con la Policía de Tránsito, pondrá en marcha el plan éxodo y retorno para garantizar una movilidad segura y eficiente durante el puente festivo de la Asunción de la Virgen.

De acuerdo con las proyecciones de la entidad, 1.115.678 vehículos saldrán de Bogotá y 1.195.482 ingresarán durante este puente festivo.

Los controles se realizarán en las entradas y salidas de la ciudad y en vías internas, enfocados en velocidad y embriaguez, con el ánimo de asegurar una movilidad segura tanto de los viajeros como de quienes permanecen en Bogotá.

Se contará con alrededor de 200 unidades diarias en vía, para gestionar el tránsito y realizar operativos de control de velocidad, pruebas de alcoholemia y recuperación del espacio público, así como revisiones a los vehículos.

Así mismo, para aportar a una movilidad más eficiente, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) hará ajustes en los tiempos de los semáforos, activará intermitencias semafóricas en la autopista Sur (en colaboración con las autoridades de Soacha) e implementará el reversible en la carrera Séptima, entre calles 245 y 183, para facilitar el regreso de quienes salen de la ciudad

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) monitorea de manera permanente el flujo vehicular y ejecutará planes de acción en los principales corredores de ingreso y salida. En tiempo real, los ciudadanos podrán consultar el estado de las vías a través de la plataforma Waze y las cuentas oficiales @BogotaTransito y @SectorMovilidad.

Pico y placa regional para el retorno

El lunes festivo, 18 de agosto, aplicará el pico y placa regional en los nueve corredores de ingreso a Bogotá. La medida rige para todos los vehículos particulares que transiten por estas vías, así:

De 12:00 m. a 4:00 p.m.: ingreso únicamente para vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

De 4:00 p.m. a 8:00 p.m.: ingreso únicamente para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Esta medida busca distribuir el flujo de entrada a la ciudad, evitar congestiones y mejorar la seguridad vial para todos los usuarios de las vías.