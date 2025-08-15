Petro cuestiona «las palabras de venganza» que sonaron en el funeral de Miguel Uribe Turbay

–En la firma del Pacto Territorial Boyacá, este jueves en el municipio de Sotaquirá, el presidente Gustavo Petro cuestionó «las palabras de venganza» que sonaron en el funeral del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en tácita alusión al mensaje que envió el expresidente Alvaro Uribe Vélez y que leyó el director del partido Centro Democrático y en el cual afirmó que “asesinaron a Miguel, que ejercía la oposición crítica y razonada, con la instigación de la venganza inducida por el presidente de la República, que encontró como muletilla acusar de asesino y torturador al expresidente Turbay, abuelo de nuestro mártir”.

“No hablamos de muerte, (nosotros) no hablamos de venganza», sostuvo el presidente Gustavo Petro. «Ayer sonaron (…) en un homenaje que debió ser a la vida misma y a la paz, las palabras de la venganza”, expresó el jefe del Estado, quien subrayó que este tipo de mensajes pueden avivar divisiones y conflictos en Colombia, «para que los colombianos se maten entre sí y vuelva la sangre entre colombianos, a regar los campos y las calles», como ocurrió hace 70 años cuando «se mataron liberales y conservadores solo por la venganza desatada desde los medios de comunicación y desde las tribunas políticas”.

¿Acaso esos campesinos liberales eran miserables de corazón o eran miserables de bolsillo, porque simplemente le estaban quitando las tierras, porque las tierras fértiles y mejores de Colombia se iban quedando en manos de los que hacían la ley y los que tenían el poder?», preguntó.

“No podemos revivir al senador Uribe Turbay, quizás hubiera sido bueno saber qué hubiera dicho post mortem de los tales homenajes en donde (lo que) se busca es que los colombianos se maten entre sí y vuelva la sangre entre los colombianos a regar los campos y las calles”, precisó.

También cuestionó el presidente Gustavo Petro las limitaciones de acceso a algunos escenarios. “Tenga que pedir permiso para entrar a una iglesia o a un palacio público, si es del público que significa del pueblo. No echamos a nadie y no nos echan”, aseguró.

Y advirtió: “Dialogamos como caballeros, no matamos, no reprimimos, no llevamos a la juventud colombiana a la cárcel, no le tiramos gases, no hablamos de muerte y de venganza”.

En su intervención, el jefe del Estado también hablo de su futuro político y reiteró que no tiene intenciones de permanecer en el poder más allá del 7 de agosto de 2026. “Ya vamos de salida, aunque algunos se asustan en Bogotá porque dicen que no me quiero ir. Lo que vengo insistiendo en señalar confunde mucho: confunden a las personas con los proyectos”, puntualizó.